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119-95. Los Cavaliers bajan a los 76ers a la tierra en la visita de LeBron a Cleveland

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Washington, 6 nov (EFE).- Los Cleveland Cavaliers derrotaron este viernes por 119-95 a los Philadelphia 76ers en la fase de grupos de la Copa de la NBA en el regreso de LeBron James a Cleveland, por primera vez desde que decidió fichar por el equipo los 76ers.

El bahameño V.J. Edgecombe abrió el marcador con un mate para los 76ers, pero los Cavaliers respondieron con un parcial de 15-0 que cortó LeBron James tras casi cinco minutos en blanco.

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Nunca más se pusieron por delante los 76ers este viernes en Ohio, aunque estuvieron cerca en el tercer cuarto, después de ponerse a solo dos puntos (67-65) con otra canasta de LeBron.

Un triple de James Harden inmediatamente después dio paso a un parcial de 52-30 hasta la bocina final favorable a los Cavaliers, que llegaron a disfrutar de una ventaja máxima de 25 puntos.

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Además de dejar tocados a los 76ers en la Copa de la NBA, donde una derrota puede salir muy cara, los Cavaliers terminaron con la racha de cinco victorias seguidas de Philadelphia, que solo había perdido ante los Detroit Pistons y que presenta un balance de 8-2.

Donovan Mitchell completó el partido con 23 puntos, Evan Mobley con 22, James Harden con 17 y el croata Mario Hezonja firmó un doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes.

Para Philadelphia, Jaylen Brown terminó el partido con 20 puntos, Edgecombe con 19 puntos y Tyrese Maxey con 17. LeBron James no tuvo su mejor noche con 8 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.

Los Cavaliers, el equipo en el que LeBron debutó en la NBA y con el que conquistó el anillo en 2016, aspiraban a recuperarlo este verano para su último baile. Sin embargo, el de Akron, ciudad situada a unos 45 minutos de Cleveland, se decantó por Filadelfia.

Los Cavaliers (1-0) se sitúan al frente del Grupo B del Este de la Copa de la NBA tras su abultada victoria de este viernes. Los 76ers (1-1), por su parte, son terceros, también por detrás de los Miami Heat (1-0). EFE

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