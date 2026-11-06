Zaccheaus: Lo peor de Madrid es el tráfico, es parecido a Nueva York

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Madrid, 6 nov (EFE).- Olamide Zaccheaus, receptor abierto de los Atlanta Falcons, dijo este viernes que lo peor de Madrid, donde se su equipo se medirá a los Cincinnati Bengals en el estadio Santiago Bernabéu, es el tráfico, que le recuerda al de Nueva York, y lo mejor hablar con la gente en la medida en que es capaz de expresarse ligeramente en castellano.

"Yo diría que lo peor es el tráfico. Es parecido a Nueva York. Y diría que lo mejor es conocer gente, ya sabes, hablar con la gente. Sé un poco de español, así que puedo comunicarme un poco. Comunicarme y conversar con los españoles de aquí ha sido divertido", manifestó ante los medios de comunicación.

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"Todo va bien. Ha sido interesante. Creo que estamos manejando bien lo que se nos presenta y asegurándonos de que estamos listos para el domingo. Jugué en Londres en el 2021 por primera vez en un partido internacional. Había una mezcla de camisetas diferentes en las gradas, pero se notaba la pasión de la afición, se veía a la gente llegar y apoyar. He estado al tanto desde el 2021 y ha sido genial verlo expandirse y crecer", señaló.

Preguntado acerca de sus conocimientos futbolísticos, indicó: "La Copa del Mundo, en cierto modo, me abrió los ojos al fútbol. He estado un poco más en contacto con ciertos jugadores. Pero aún estoy aprendiendo sobre ligas y todo lo demás. Cómo un jugador puede jugar para cuatro equipos diferentes aquí".

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Asimismo opinó que Ja'Marr Chase y Tee Higgins, que juegan en su posición para los Bengals, "son dos de los mejores" de la liga y que le gusta la "valentía" que muestra en el campo.

En cuanto a su juego, expresó: "Lo más importante para mí es que también puedes hacer una jugada sin tener el balón. Jugar con mucho esfuerzo, mucha energía, mantenerse concentrado y enfocado en el juego para que cuando llegue la oportunidad, no estés fuera de sí mentalmente y puedas aprovecharla".

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La comida fue otro tema que salió a escena en la comparecencia: "Puede que algo sea igual que en Estados Unidos, pero aquí tiene un sabor diferente. Me encanta probar comidas distintas en diferentes países y creo que ir a McDonald's es un poco descabellado, uno quiere ampliar un poco sus horizontes culinarios".

El ala defensiva Brandon Dorlus, compañero suyo junto al que atendió a la prensa, lo vio de manera diferente a la suya: "Yo fui a McDonald's. No sabía que tenían alitas de pollo en el menú. Tienen mucha variedad. Así que quise probarlas, para ver qué diferencia hay entre Estados Unidos y aquí".

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Por otro lado se refirió a Joe Burrow, mariscal de campo del rival: "Hace un trabajo excelente en la bolsa de protección. Su índice de pasador cuando está ahí, sin presión, es altísimo. Cuando está bajo presión, su índice de pasador baja. Así que nosotros tenemos que hacer un buen trabajo y no solo conseguir el sack, sino también quitarles el balón". EFE