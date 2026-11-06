Tolón destaca la importancia de las escuelas rurales para la igualdad en la educación

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Talavera de la Reina (Toledo), 6 nov (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha hecho hincapié este viernes en la importancia que tienen las escuelas rurales para propiciar la igualdad en materia educativa.

Tolón, que ha visitado la Escuela de Arte de Talavera de la Reina (Toledo), ha declarado que para el Gobierno es importante "respaldar a todas las escuelas rurales de España", por lo que significan en educación "desde el punto de vista de igualdad".

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También ha valorado la Ley de Formación Profesional impulsada por el Gobierno y ha subrayado que España cuenta actualmente con más de 1,2 millones de alumnos que estudian FP, que tiene una inserción laboral de casi un 90 por ciento.

Igualmente, la titular de Educación ha defendido la Ley de Enseñanzas Artísticas, que ha definido como una nueva legislación que busca dignificar la singularidad de estas enseñanzas y dar visibilidad y apoyar al profesorado de las escuelas de arte.

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En este sentido, ha valorado la equiparación de las becas del alumnado de las escuelas de arte con las de los estudiantes de enseñanzas superiores universitarias. EFE

agd/rr/ros

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