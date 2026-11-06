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Tigres, del español Pedro Martínez, golea y asalta el liderato del Apertura femenino

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México, 5 nov (EFE).- Tigres UANL, que entrena el español Pedro Martínez, goleó este jueves por 0-4 al Atlante y asaltó el liderato del torneo de Apertura femenino del fútbol mexicano en el inicio de su última jornada.

Las felinas se impusieron con tres goles de Stephany Mayor y uno de Diana Ordoñez.

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El equipo de Martínez se colocó en la cima del grupo uno con 35 puntos, a la espera de que el Monterrey, con 34 unidades, juegue este viernes su partido ante el Juárez FC.

El Atlante se quedó en siete puntos en el penúltimo escalón del mismo sector, ya está eliminado de la liguilla por el título, a la que clasifican los cuatro primeros lugares del grupo uno y del grupo dos.

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En un partido que fue dominado de manera amplia por Tigres, el Atlante mantuvo su portería en cero hasta el minuto 63, cuando Ordoñez remató para poner en ventaja al equipo del norte del país.

Mayor marcó su primer tanto, y el segundo de su equipo, al minuto 69 con un potente disparo desde fuera del área, lejos del alcance de Riley Melendez.

El 0-3 llegó al 76, gracias a un remate de Mayor a unos metros de la portería.

Stephany selló el 0-4 al 79, en una jugada en que la venezolana Deyna Castellanos asistió a Mayor para un nuevo pase a la red.

La decimocuarta jornada del Apertura femenino concluirá este viernes con cinco partidos. EFE

as/gb/gbf

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