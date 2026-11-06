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Sindicatos policiales protestan en el Complejo de Canillas por una "jubilación digna" y dicen ser "presos" de Interior

06/11/2026 Varias personas durante una concentración, en el Complejo Policial de Canillas, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil han convocado esta concentración para exigir una jubilación digna y el reconocimiento de la profesión de riesgo. POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press
06/11/2026 Varias personas durante una concentración, en el Complejo Policial de Canillas, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil han convocado esta concentración para exigir una jubilación digna y el reconocimiento de la profesión de riesgo. POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press
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Varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil se han concentrado este viernes frente al Complejo Policial de Canillas en Madrid para volver a pedir una "jubilación digna" y el reconocimiento de profesión de riesgo, después de que estuvieran varias horas encerrados en el Ministerio del Interior el pasado 27 de octubre.

Decenas de policías y guardias civiles han secundado esta protesta en la que algunos de los asistentes han simulado ser presos, ataviados con monos naranjas, carteles que los identificaban como reclusos y con las manos esposadas.

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Así, han denunciado que se sienten "presos" del Ministerio del Interior y que no van a parar hasta conseguir que se atiendan sus reivindicaciones. La convocatoria no ha sido secundada por las organizaciones representativas de los mandos de Policía y Guardia Civil.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carlos Prieto, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), y Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, han anunciado una serie de movilizaciones para la próxima semana.

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En ese sentido, han criticado la forma en la que fueron desalojados del encierro que llevaron en señal de protesta en la Secretaría de Estado de Seguridad, cuando dieron por rotas las negociaciones para mejorar su jubilación, debido al adelanto de las elecciones generales.

INTENTO DE RETIRADA DE TELÉFONOS MÓVILES

Los sindicatos han denunciado que, durante la reunión del Consejo de Policía de este viernes, han intentado quitarles sus teléfonos móviles particulares para evitar que sacaran fotografías.

Además, han afirmado que les han preguntado por qué llevaban esa indumentaria naranja y si estaban en el "Naranjito", en alusión a la mascota del Mundial de 1982, a lo que han respondido que no, que estaban en "Guantánamo".

Asimismo, han afirmado que durante la reunión han conseguido paralizar "de facto" la actividad del Consejo de Policía, que es el órgano de interlocución con la administración, después de que los sindicatos presentes abandonaran la reunión ante la negativa a abordar cuestiones como el reconocimiento de la profesión de riesgo, la jubilación digna y la equiparación de condiciones con policías autonómicas.

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