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Simeone, con Koke, Kang in y Julián Alvarez en el posible once por el liderato

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Majadahonda (Madrid), 6 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya idea su asalto al liderato de LaLiga EA Sports de este domingo contra el Barcelona en el Metropolitano, con Koke Resurrección y Kang in Lee como posibles novedades en la alineación inicial, en la que Julián Álvarez comandará de nuevo el ataque rojiblanco.

A falta de un entrenamiento este sábado, aún no definitiva la prueba táctica, abierto el once a alguna variación antes del encuentro y con la única baja de Cristian ‘Cuti’ Romero por lesión, la alineación probable del Atlético se completa con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Giuliano Simeone, en esa doble función habitual de carrilero o extremo dependiendo del juego; Pablo Barrios, en el medio con Koke; y Julián Alvarez, arriba.

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La duda del medio, con varias posibilidades, apunta inicialmente a Koke. Ya recuperado de una lesión muscular que lo dejó fuera de cinco partidos consecutivos y reaparecido en la segunda parte contra el Bayern Múnich, él formó al lado de Pablo Barrios en el presumible once titular, en el que toma ventaja dentro de otras posibilidades y otros perfiles par confrontar al potente medio campo del Barcelona.

Aparte del capitán, ya está repuesto Johnny Cardoso de una lesión muscular de bajo grado (ha sido baja en los últimos tres partidos por ese motivo) y está disponible Morten Hjulmand, que cumplió sanción el pasado martes contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones.

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En la última jornada de Liga, en el 0-2 al Levante, jugó Hjulmand, pero eran baja Koke y Cardoso, y ante el Bayern lo hizo Marcos Llorente, que deberá regresar al lateral derecho para el duelo de este domingo, según las pruebas.

Robin Le Normand, titular ante el Bayern, formó con los previsibles suplentes. El central campeón de la Eurocopa 2024 con España salió de inicio el martes ante la baja por lesión de Cuti Romero, pero cometió un error en el 0-1 del Bayern Múnich. El retorno de Llorente a la línea de atrás y la titularidad de Marc Pubill y David Hancko dejan sin sitio en el once de nuevo a Le Normand, a juzgar por los ensayos.

Alejandro Grimaldo sostendrá su posición en el lateral izquierdo, al igual que Pablo Barrios en el medio, Álex Baena en la izquierda y Julián Alvarez, que se medirá al equipo por el que quiso fichar este verano, en una operación frustrada que marcó todo hasta el cierre del plazo del pasado 1 de septiembre. El Atlético denunció los contactos con el jugador por parte del club azulgrana, que solo hizo una oferta de cien millones a pagar en seis plazos, y se negó a negociar su traspaso con el Barça.

Julián Alvarez siguió en el Atlético, con el que ahora se enfrentará al Barcelona, acompañado en ataque por Kang in Lee, que fue suplente ante el Bayern, con lo que Alexander Sorloth volvería al banquillo, en el que seguirán Jonathan David y Ademola Lookman, opciones para el desarrollo del encuentro en el estadio Metropolitano. EFE

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