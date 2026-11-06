Muere una mujer de 88 años de La Rambla (Córdoba) por fiebre del Nilo occidental

Guardar

Sevilla, 6 nov (EFE).- La Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento este viernes de una mujer de 88 años y con patologías previas de La Rambla (Córdoba) por fiebre del Nilo Occidental (FNO).

La paciente permanecía ingresada desde el 17 de octubre en el Hospital de Montilla (Córdoba), donde posteriormente fue diagnosticada de un cuadro neuroinvasivo de FNO.

PUBLICIDAD

Este año, se han diagnosticado en Andalucía 80 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 43 han sido leves y 37 graves, y de los que 6 han fallecido.

Han requerido hospitalización 41 pacientes, de los que 3 permanecen ingresados.

Se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 945 usuarios y se ha despistaje de arbovirosis en 230 casos de meningitis víricas

PUBLICIDAD

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha levantado recientemente todas las alertas de los municipios andaluces relacionadas con el virus del Nilo, al constatarse un descenso de la presencia de mosquitos propagadores de la enfermedad en el territorio andaluz. EFE