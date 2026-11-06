Morant afirma que "entra dentro de la normalidad" la investigación de la Fiscalía Europea sobre la línea Madrid-Sevilla

03/11/2026 La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante el Foro Digital Iberoamericano y la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e IA, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). El foro se enmarca en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. POLITICA Ananda Manjón - Europa Press

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado este viernes que "entra dentro de la normalidad" la apertura de una investigación sobre un posible fraude de fondos europeos en la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y se ha mostrado segura de que el Ministerio de Transportes podrá dar "con absoluta transparencia" todas las explicaciones.

La también líder de los socialistas valencianos ha precisado que "es normal" que los fondos europeos "sean fiscalizados por la Unión Europea" y ha defendido que el Gobierno español ha utilizado estas inversiones "para hacer grandes transformaciones", también en la infraestructura ferroviaria.

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Morant ha reiterado que entra "dentro de la normalidad" que se investigue la inversión de los fondos en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla después de un accidente como el de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos, para fiscalizar "en qué medida el dinero que se puso para los fondos ha quedado en el resultado del trabajo realizado".

"VA A QUEDAR EN NADA"

En declaraciones a 'La 1', recogidas por Europa Press, la ministra ha explicado además que desde su Ministerio cualquier desembolso de la Unión Europea se ha tenido que "justificar". "No era solamente decir en qué íbamos a invertir el dinero, sino que había que entregar certificaciones de obra", ha subrayado.

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"Todo lo que se dijo a la Unión Europea que se iba a invertir en las distintas infraestructuras e inversiones que se han hecho en España, se ha certificado, y todos esos certificados han dado lugar a los desembolsos de la Unión Europea", ha señalado, para después añadir que no tiene "ningún tipo de duda" de que la investigación de la Fiscalía Europea "va a quedar en nada".

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reforzado que la posición del Ejecutivo frente a cualquier atisbo de corrupción es de "tolerancia cero" y ha defendido la colaboración con la Justicia, recordado la propuesta de un pacto de Estado con medidas frente a prácticas fraudulentas.

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Con esto, respecto a la investigación de la Fiscalía Europea, Saiz ha sentenciado que la posición del PSOE es firme. "Poner todas las barreras posibles a cualquier intento de corrupción", ha resaltado en declaraciones a 'La Séptima'.