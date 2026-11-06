Los músicos de la orquesta OBC mantienen la convocatoria de huelga para este viernes

Guardar

Barcelona, 6 nov (EFE).- El comité de empresa de L'Auditori, que representa a los músicos de la Orquestra Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), mantiene la convocatoria de huelga para este viernes, en el que la formación musical tiene programada una actuación en Madrid.

El comité ha informado de este paro este viernes en un comunicado emitido tras el fracaso del acto de mediación celebrado este jueves en el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

PUBLICIDAD

La huelga llega tras diez meses de negociaciones, en las que las partes no han conseguido alcanzar un acuerdo definitivo sobre las condiciones laborales de la plantilla.

En la nota, los músicos y trabajadores del auditorio denuncian la "falta de avances en las negociaciones" y un "malestar creciente" por "la gestión de la institución", una situación, dicen, que "se ha puesto de manifiesto reiteradamente durante los últimos meses".

PUBLICIDAD

La jornada de huelga coincide con un acontecimiento de relevancia artística e institucional: el intercambio de sede entre la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y la Orquesta Nacional de España (ONE), con actuaciones programadas entre los días 6 y 8 de noviembre.

La OBC tiene previstos tres conciertos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, mientras que la ONE debe actuar ya este viernes en L'Auditori de Barcelona.

PUBLICIDAD

La institución musical barcelonesa ha advertido públicamente de que las actividades programadas para este viernes, tanto en Barcelona como en Madrid, pueden verse afectadas por la convocatoria de huelga.

En su escrito, el comité de empresa lamenta las posibles repercusiones en el público y las instituciones implicadas, pero considera que, después de diez meses de negociaciones sin resultados satisfactorios, "la situación ha llegado a un punto en el que es necesario visibilizar el conflicto laboral y defender las reivindicaciones de la plantilla".

PUBLICIDAD

El principal motivo de la convocatoria es el desacuerdo sobre la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, especialmente en lo que respecta a las particularidades profesionales de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).

Según esgrime el comité, los músicos de la orquesta desarrollan una actividad profesional que combina los ensayos y conciertos colectivos con las horas de estudio y preparación individual, imprescindibles, subraya, para garantizar el nivel artístico exigido a una formación sinfónica profesional.

PUBLICIDAD

El comité defiende que la reducción de jornada no puede aplicarse mediante una proporcionalidad estrictamente matemática que ignore las necesidades específicas de la profesión musical.

En este sentido, reivindica el mantenimiento de un tiempo suficiente de estudio individual, así como el reconocimiento del tiempo real de trabajo necesario para preparar los ensayos, incluido el montaje de los instrumentos, el calentamiento físico y la afinación.

PUBLICIDAD

También reclama que se reconozca y se contabilice como tiempo de trabajo efectivo el dedicado a las audiciones de selección de nuevos músicos, una tarea imprescindible para el funcionamiento de la orquesta y que requiere la participación de sus profesionales.

Asimismo, la orquesta reivindica un descanso semanal mínimo de 48 horas consecutivas, una medida que considera necesaria para asegurar una recuperación física y mental adecuada dadas las exigencias de la actividad musical profesional y para favorecer la conciliación de la vida laboral y personal. EFE

PUBLICIDAD

gcm/ml/ros