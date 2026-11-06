Leganés-Albacete, pura necesidad en Butarque

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Leganés (Madrid)/Albacete, 6 nov (EFE).- Revitalizado el Albacete con dos victorias seguidas y aún en crisis el Leganés, derrotado en cinco de sus últimos seis partidos, su duelo de este sábado en Butarque es tan directo como clave para los dos, necesitados de un impulso en su afán de reacción contra el descenso.

De la decimoséptima plaza del Leganés a la penúltima del Albacete hay cuatro puntos de diferencia, pero el conjunto madrileño viene de sumar sólo uno de los últimos 18 disputados, mientras que el equipo manchego ha vencido sus dos últimos duelos. La dinámica actual contra la clasificación. Un partido incierto.

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No ha ganado aún Luis Carrión desde que asumió el cargo de entrenador del equipo madrileño, en sustitución de Rubén Albes. Aún son sólo dos partidos. Del 1-1 contra el Mallorca al 4-3 en Valladolid, con el estreno goleador de Álvaro Morata, con un doblete, pero con cuatro goles en contra que relegan al conjunto madrileño cada vez más abajo en la tabla.

Tan sólo tiene un punto de ventaja sobre la zona de descenso. Hasta ahora, ha esquivado su caída a las cuatro últimas posiciones, más por fallos ajenos que por méritos propios, sin una sola victoria desde el 20 de septiembre, cuando se impuso por 3-2 al Granada. Es su único triunfo en las últimas ocho jornadas, tras empezar las primeras cuatro con tanta fuerza que aparentó unas aspiraciones que, hoy por hoy, son completamente distintas.

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El reto es la salvación, hasta que no se demuestre lo contrario, en el equipo madrileño, cuyas expectativas de entonces, alimentadas aún más por el fichaje de Morata, no tienen nada que ver con la realidad actual. Ha perdido cinco de sus últimos seis duelos. Y en Butarque encadena tres encuentros sin ganar. Lo necesita ya el Leganés, más aún cuando asoma un rival completamente directo.

El Albacete llega enfocado en conseguir el tercer triunfo consecutivo para seguir su escalada de puestos en la clasificación y aproximarse a la zona de permanencia en Segunda.

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Las dos victorias seguidas, ante Eldense y Sabadell frente a su público, han revitalizado a un conjunto que ha destacado por su alta presión en la salida de balón y su exigente ritmo físico para superar a sus rivales.

Esta fórmula es por la que seguirá apostando Joseba Etxeberría, su técnico, quien este viernes se ha mostrado contrariado por la sanción a Corpas, que se perderá tres partidos por su patada involuntaria a Quadri, centrocampista del Sabadell.

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El preparador vasco ha confirmado que el club recurrirá la sanción por considerarla "injusta y excesiva" aunque, al menos, esta jornada recupera al central Pepe Sánchez, tras nueve jornadas ausente por lesión.

Seguirán en el dique seco una semana más los defensores Javi Moreno y Fran Gámez, el mediapunta Puertas y los delanteros Munir y Obeng.

En el Leganés, Luis Carrión tiene las bajas de Rubén Pulido y Yassine Kechta, ambos por sanción; recupera a Álvaro Tejero y Miguel Atienza y está pendiente de las dudas de Lalo Aguilar e Ignasi Miquel.

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- Alineaciones probables:

Leganés: Raúl Fernández; Peña o Tejero, Marvel, Montero, Franquesa; Atienza, Diawara; Sancris, Dani Rodríguez, Gharbi; Morata.

Albacete: Mariño, Lorenzo, Lluís López, Vallejo, Neva, Rober, Pacheco, Ortuño, Valverde, San Bartolomé e Higinio.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Butarque, de Leganés (Madrid).

Hora: 18.30. EFE

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