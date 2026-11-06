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Larcamón ve a Enol Prendes capacitado para suplir a Gelabert ante el Valladolid

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Gijón, 6 nov (EFE).- El técnico del Sporting, el argentino Nicolás Larcamón, aseguró este viernes que ve "sin duda" al canterano Enol Prendes con capacidad para reemplazar al lesionado Gelabert, una confianza que atribuyó no a su juventud sino a los "argumentos sólidos" que ofrece en lo futbolístico.

Larcamón lo explicó durante una rueda de prensa celebrada en Mareo antes del partido del domingo ante el Valladolid (18.30 horas, El Molinón) en la que lamentó la baja de Gelabert, al considerarlo "un jugador diferencial" que, según recordó, "ya había vuelto a su mejor nivel".

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Sobre el estado de la enfermería, con siete bajas esperadas para recibir a los blanquivioleta, el técnico habló de una "racha rara de lesiones" con cifras que "no son normales", tras sumarse en apenas una semana las de Gelabert, Manu Rodríguez, Sarco y Duñabeitia, si bien reiteró su "tremenda confianza" en la labor de su cuerpo técnico y de los profesionales médicos.

El entrenador precisó que los dos últimos lesionados, Sarco y Duñabeitia, sufren "pequeñas roturas fibrilares", "casi sorpresivas" por detectarse en una revisión por molestias leves, y avanzó que su recuperación será "más rápida" que la de otros casos.

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Al hilo de los recuperados, Larcamón confirmó que Iosifov "está a disposición" y que tanto él como Andrés Ferrari "formarán parte de la convocatoria". El uruguayo volverá a una citación a escasos días de cumplir los ocho meses sin competir tras fracturarse el peroné en marzo.

Sobre el rival, destacó que el Valladolid tiene "mucho oficio" y que "se armó para pelear por cosas muy importantes".

Además, restó importancia a su racha sin ganar fuera desde enero, porque consideró que los "viejos antecedentes" no le aportan nada y ve ese tipo de dinámicas como "una amenaza".

Larcamón también expresó sus condolencias y trasladó su pésame a la familia de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido este martes tras un lance en el partido que su equipo disputaba contra el Andorra.

La rueda de prensa tuvo lugar tras un nuevo entrenamiento en Mareo en el que se sumó la ausencia del central Gularte, por problemas gástricos, al que se espera en la última sesión preparatoria del sábado.

También causaron baja, y previsiblemente no estarán ante el Valladolid, Konrad, Casas, Sarco, Duñabeitia, Gelabert, Pablo García y Manu Rodríguez. EFE

dsl/pgc/cmm

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