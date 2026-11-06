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La incursión de drones activa por primera vez a dos helicópteros españoles en Rumanía

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Madrid, 6 nov (EFE).- Dos helicópteros españoles NH-90 del Destacamento Paznic, desplegados en Rumanía en misión de la OTAN, fueron activados en servicio de alerta real por primera vez tras la detección de unos drones no identificados en el espacio aéreo aliado que desaparecieron antes de que fuese necesario su neutralización.

La acción constituye un "hito de especial relevancia" ya que se trata del primer 'Alpha Scramble' de un helicóptero español desplegado en una misión internacional de la OTAN, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), que advierte de que en ese entorno los drones constituyen una amenaza para el espacio aéreo aliado.

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Un 'Alpha Scramble' es una alerta real de reacción rápida que consiste en el despegue inmediato de aviones de combate y helicópteros para interceptar, identificar y en su caso neutralizar una aeronave o dron sin plan de vuelo.

"Los helicópteros NH-90 aportan una capacidad complementaria, no sustituyen a los F-18. Mientras el caza ofrece velocidad, alcance, potencia de sensores y capacidad de reacción inmediata frente a determinadas amenazas, el helicóptero puede aportar flexibilidad, especialmente frente a amenazas de baja cota, baja velocidad o comportamiento menos convencional", según el teniente coronel Alberto B. Calvo López, jefe del destacamento.

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Paznic se encuentra actualmente desplegado en la base aérea de Mihail Kogălniceanu (Rumanía), a orillas del mar Negro, a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania, en el marco de la operación de la OTAN Persistent Effort en el flanco este.

El contingente español está integrado por unos 200 aviadores del Ejército del Aire y del Espacio y opera cazas F-18 y helicópteros NH-90 en misiones de defensa aérea.

Su cometido principal es contribuir a la disuasión y protección del espacio aéreo aliado frente a las tensiones en el mar Negro.

Durante su despliegue, ha sumado 37 salidas de 'Alpha Scramble' y la neutralización de un dron el pasado 16 de agosto de 2026. EFE

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