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La era Eder Sarabia en el Espanyol se prueba contra el Deportivo

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Cornellà de Llobregat (Barcelona)/ A Coruña, 6 nov (EFE).- El Espanyol recibe este sábado al Deportivo en el RCDE Stadium en el que será el primer partido del equipo con Eder Sarabia como nuevo entrenador, tras la destitución de Manolo González por los resultados cosechados en la Liga y la eliminación de la Copa del Rey.

Eder Sarabia, de todos modos, no estará en el banquillo, al arrastrar una sanción de su anterior etapa en el Elche. Será Jon López, el segundo entrenador, el que mandará desde la zona técnica.

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Sarabia ha tenido apenas una semana para preparar el encuentro frente al cuadro gallego.

Progresivamente, el equipo blanquiazul adquirirá el estilo y la configuración que tiene en mente el nuevo técnico. Sobre el papel, Sarabia apuesta por un fútbol con más posesión, alejado de las transiciones rápidas y la verticalidad para aprovechar espacios que caracterizaba, entre otras cosas, el libro de estilo de su predecesor.

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El vestuario del Espanyol busca convencer tanto al nuevo técnico como a su afición. En la última jornada, contra el Villarreal (0-1), los catalanes rompieron una racha en la que sumaron un punto de 15 posibles. Toca demostrar su reacción en casa: no ganan en el RCDE Stadium desde el debut liguero, frente al Levante (3-0)

Eder Sarabia dará detalles sobre el estado físico de la plantilla en la rueda de prensa de esta viernes, a las 18.00 horas, en el RCDE Stadium, después del entrenamiento. En principio, el delantero Kike García y el centrocampista Jofre Carreras son baja por lesión. El lateral Roger Hinojo está sancionado.

Así, los pericos examinarán el ‘efecto Aubameyang’ en el Deportivo. El gabonés acortó los plazos de recuperación de su lesión de rodilla para reaparecer con una actuación decisiva ante Osasuna.

El delantero ha encendido nuevamente la llama de la ilusión en el deportivismo. Ya nadie se acuerda de la mala racha de seis partidos sin ganar que enlazó el equipo gallego.

Además, su vuelta coincide con la ‘milagrosa’ recuperación del centrocampista Marc Casadó, afectado por una fractura de clavícula desde mediados de septiembre ante el Betis.

No obstante, parece difícil que el técnico, Antonio Hidalgo, otorgue la titularidad al exfutbolista del Barcelona.

El buen rendimiento del italiano Amatucci, quien ha tenido su recompensa con la llamada de la selección sub-21, y de Mario Soriano, invita a pensar que el entrenador deportivista repetirá el once que formó ante Osasuna, con la duda de si Aubameyang entrará por Luismi Cruz, ya que para Adama Traoré está reservado el papel de agitador en las segundas partes.

Las estadísticas dibujan un escenario claramente favorable al Espanyol al recibir al Deportivo. En las últimas diez visitas del cuatro gallego, tanto en LaLiga como en la Copa del Rey, el balance es de siete victorias para el anfitrión (la última, en la 2017-2018 por 4-1) y tres empates.

Alineaciones probables:

Espanyol: Fortuño; Omar El Hilali, Drkusic, Cabrera, Hartman; Edu Expósito, Javi Hernández, Urko González; Calatrava, Bryan Zaragoza y Roberto Fernández.

Deportivo: Leo Román; Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata; Mella, Amatucci, Mario Soriano, Yeremay; Luismi Cruz o Aubameyang y Nsongo Bil.

Árbitro: Pendiente de designación.

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 16.15 CET (15.15 GMT). EFE

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dpb/vmc/dmg/pml/cmm

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