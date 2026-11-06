La Audiencia Nacional cita a cuatro testigos protegidos el 10 de noviembre en la causa sobre la entrada masiva en Ceuta

04/10/2026 Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional escolta los autobuses llenos de personas migrantes desalojadas de la playa del Trampolín hacia la zona de la frontera del Tarajal, donde unos optan por quedarse en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) al objeto de ser filiados y posteriormente acogidos y otros prefieren regresar a Marruecos a pie y voluntariamente. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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La Audiencia Nacional ha citado para el próximo 10 de noviembre a declarar a cuatro testigos protegidos en la causa en la que investiga la entrada de miles de personas desde Marruecos a Ceuta a finales del pasado julio.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, del juez Santiago Pedraz, en sustitución de la magistrada instructora, María Tardón, en el que accede a la petición del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.

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El CENIF, en un informe remitido a Tardón, achacó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" en la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en Ceuta, a la par que apuntó a que existió "planificación", tanto "previa" como "táctica".

También señaló una "especialización de alto nivel" que "no está al alcance de ninguna estructura criminal de las conocidas por la Policía en esa zona y que se encuentran muy lejos de las capacidades de las pocas estructuras de entidad que operan en el ámbito de la inmigración irregular en Marruecos".

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En dicho informe también destacó "la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos" y "el 'guiado activo' de la masa hacia los lugares de paso, por parte de esas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Y subrayó una "dirección estratégica", al considerar "evidente la concurrencia de un proceso de dinamización, viralización de mensajes, activación y desactivación de perfiles de redes sociales y sistemas de mensajería, la contranarrativa y la desinformación asociadas a elementos externos".

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Además, el CENIF apuntó a la "percepción" de estar ante "un proceso predefinido con objetivos diferentes de los migratorios", a lo que también contribuyen --agregó-- "la facilitación generalizada de las rutas y los traslados para concurrir en un lugar concreto, en unos tramos horarios también muy definidos y una gestión favorecedora que se proyecta en dos planos diferentes que operan casi simultáneamente tanto a la entrada como a la salida del territorio español".

También señalaron a una "especialización de alto nivel" que "no está al alcance de ninguna estructura criminal de las conocidas por la Policía en esa zona y que se encuentran muy lejos de las capacidades de las pocas estructuras de entidad que operan en el ámbito de la inmigración irregular en Marruecos".

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