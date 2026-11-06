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García Pimienta destaca que el partido en Gerona será, "no difícil, dificilísimo"

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Almería, 6 nov (EFE).- El entrenador del Almería, Xavi García Pimienta, destacó este viernes que el partido que disputarán el próximo domingo en el campo del Girona, de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, será, "no difícil, dificilísimo".

"La temporada pasada estaba en Primera División y hace nada estaba jugando partidos de Champions. El Girona es el máximo goleador en su casa, un equipo combinativo que defiende si puede muy alto y te intenta presionar tras pérdida, pero nuestra semana ha sido magnífica. Estamos más que preparados para este partido", señaló el preparador barcelonés a los periodistas.

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García Pimienta también se refirió a la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y relató que es una "semana dificilísima".

"Recuerdo cuando llegué el lunes a casa y pones el partido y justo sucede el trágico momento de la acción. A todo el mundo se nos quedó un cuerpo muy raro y cuando acaba la cosa como acaba, pues todavía mucho peor", comentó el entrenador de los almerienses, quien envió "un fuerte abrazo a toda la familia de De Miguel, a todos los aficionados, a la plantilla del Tenerife" y reconoció que lo ocurrido les "ha afectado a muchísima gente".

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"Quizás un buen homenaje es hacer lo que más le gustaba al chico, que es jugar al fútbol. No está en nuestras manos y nosotros sabemos como profesionales que somos lo que decida LaLiga", subrayó García Pimienta, quien desveló que habló directamente con Brian Cipenga y Daijiro Chirino, antiguos compañeros de De Miguel en el Castellón, y que "hablan maravillas de su compañero de la etapa en el Castellón y lo ensalzan como persona".

"Todo el mundo somos compañeros de profesión, todo el mundo sabemos que no vamos nunca con la intención de hacer daño al compañero, aunque sea contrario, y que una acción de mala suerte puede derivar en una lesión", afirmó sobre el lance que se dio en el campo y que posteriormente motivó la muerte del futbolista. EFE

jmt/agr/og

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