Gamarra ofrece gestión y rigor frente a un Gobierno de "corrupción, sumarios y condenas"

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Vitoria, 6 nov (EFE).- La vicesecretaria nacional del PP, Cuca Gamarra, ha considerado que las elecciones generales del 29 de noviembre deben servir para cambiar un gobierno de "corrupción, sumarios y condenas" por otro de "gestión, seriedad, rigor y experiencia" liderado por los populares.

Gamarra ha participado este viernes en Laguardia (Álava) en un acto de precampaña junto con los candidatos al Congreso y al Senado por Álava, Iñaki Oyarzabal y Dani García, respectivamente.

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La dirigente popular ha asegurado que en los últimos ocho años el presidente Pedro Sánchez "no se ha ocupado de gobernar" sino que se ha "centrado única y exclusivamente en defenderse él y en protegerse él ante todas las causas de corrupción que le acorralan".

También se ha referido a la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en contratos relacionados con el mantenimiento de la vía de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente ocurrido en Urda (Toledo) que dejó 69 muertos.

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Esta actuación judicial "pone de manifiesto que la corrupción que está siendo investigada ha tenido consecuencias", dado que en la misma línea de alta velocidad ferroviaria han muerto 115 personas en menos de un año.

"El 29 de noviembre con el voto los españoles podemos hacer que Pedro Sánchez asuma responsabilidades políticas sacándolo de La Moncloa", ha dicho Gamarra y ha añadido: "España merece un Gobierno mejor y pasar página de los sumarios, las condenas y la corrupción para que entre un gobierno que gestione, que sea serio y que tenga experiencia".

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Ha asegurado además que el futuro gobierno liderado por el PP colaborará con la Fiscalía Europea para que quienes no invirtieron en la red ferroviaria sino que usaron el dinero público para "malversarlo o a llevárselo" asuman "todas las responsabilidades penales".

Gamarra ha dicho también que aunque el 29N "aparentemente" hay muchos candidatos, en realidad solo hay dos opciones: "Cuatro año más con Pedro Sánchez" o un gobierno del PP centrado en "generar soluciones".

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En este sentido ha advertido de que votar a PNV o EH Bildu es votar por "más sanchismo" porque ambos han sido los "socios más fieles" del PSOE. EFE