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Funes: "El Racing ejemplifica la dificultad de la Primera División"

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Málaga, 6 nov (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, afirmó este viernes sobre el Racing, rival este sábado en La Rosaleda en la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, que "ejemplifica la dificultad de la Primera División" porque "fue el mejor equipo de la pasada campaña, lo demostró con creces, y por eso fue el campeón" en Segunda.

"Eso les está dando la oportunidad de competir muy bien", dijo en rueda de prensa el entrenador granadino, quien destacó que "es un equipo que tiene una seña bien identificada y que está siendo capaz de mantenerla en la máxima categoría".

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"Han mantenido, al igual que nosotros, una línea bastante continuista. Es un muy buen equipo y sabemos que superarlos no va a ser fácil. Creo que va a ser un partidazo, sobre todo por la propuesta que tiene el Racing. Es un equipo que nos encanta y sabemos de lo que son capaces. También ellos han podido competir y sentir lo que somos capaces de hacer nosotros", afirmó.

Sobre el hecho de que el Málaga aún no ha conseguido vencer en las primeras once jornadas de LaLiga, argumentó que "a veces se tiene la sensación de que quizás hayan tenido la oportunidad semanas atrás de obtener un premio que todavía no llega, pero detrás de eso se ve esa actitud de aportar, de sumar y de querer".

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"Esto al final es una prueba de persistencia, de resiliencia. Creo que ellos -jugadores- están ahí y ojalá que cuando termine el partido podamos estar celebrando la primera victoria. Creo que poner el foco en lo que uno hace en cada momento te hace hacerlo lo mejor posible, porque solo así vamos a poder salir de la situación en la que estamos", subrayó. EFE

jrl/agr/cmm

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