Feijóo dice que España debe renunciar a organizar Mundial 2030 si la final es en Marruecos

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Madrid, 6 nov (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si es elegido presidente del Gobierno abogará por que España se retire de la organización del Mundial de fútbol de 2030 si la FIFA determina que la final del campeonato se juegue en Marruecos.

"España ha de organizar la final de la Copa del Mundo y, si no la organiza, en mi opinión España no debería participar en la organización del Mundial", ha manifestado Feijóo en una entrevista en el programa de fútbol El Chiringuito.

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Preguntado sobre si, en el caso de que acceda a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, abogaría por la retirada de España de la organización del Mundial si Marruecos se queda con la final, ha afirmado que "sí, la respuesta es sí".

Feijóo ha expresado que es "justo", "oportuno" e "indiscutible" que la final se juegue en España porque el país ha demostrado que es capaz de organizar cualquier evento deportivo con éxito.

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Además, el líder del PP ha argumentado que España fue, junto a Portugal, el país que impulsó inicialmente la organización del torneo, antes de que se uniera Marruecos.

Finalmente, ha destacado que España es la primera potencial mundial en fútbol y actual campeona del mundo tanto en categoría masculina como femenina. EFE