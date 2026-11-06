Feijóo abrirá la campaña en Badalona con el lema "El cambio necesario"

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Madrid, 6 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá la campaña electoral bajo el lema "El cambio necesario" el próximo 12 de noviembre en Badalona (Barcelona), cuyo alcalde es su candidato al Congreso Xavier García Albiol, con la tradicional pegada de carteles.

El Partido Popular, según su director de campaña, Miguel Tellado, ha escogido este lema para centrar su mensaje electoral en el "cambio" que necesita España, haciéndose eco del "clamor", asegura, que piden los ciudadanos en este sentido.

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Un cambio que se reclama tras la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno con acontecimientos como los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el apagón o los casos de corrupción.

Frente a todo este panorama, el PP contrapone el perfil político de su candidato a la Presidencia Alberto Núñez Feijóo, por su "rigor" y "experiencia", destaca Tellado, y una capacidad de gestión contrastada en sus trece años al frente de la Xunta de Galicia.

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Tras abrir el jueves próximo la campaña en Badalona, Feijóo se desplazará el sábado 14 hasta Santiago de Compostela para un gran mitin; su partido apuesta además por llenar la plaza de toros de Valencia en otro gran acto el 21 de noviembre. EFE