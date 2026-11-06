Esteban insiste en que "una mayoría en la que sea necesario Vox no va a contar con la ayuda ni el apoyo" del PNV

27/09/2026 El presidente del EBB, Aitor Esteban POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA ÁLAVA IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS

Guardar

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha insistido en que "una mayoría en la que sea necesario Vox" para formar gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre "no va a contar con la ayuda ni el apoyo" del partido jeltzale, que aspira a tener un grupo parlamentario propio en el Congreso, "que es lo que nos va a dar una voz suficiente en Madrid para poder seguir haciendo cosas" por Euskadi y su ciudadanía".

En una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, Aitor Esteban ha reconocido que, tal y como muestran las encuestas, un Gobierno de PP y Vox es "la probabilidad más grande", pero ha añadido que "son fotos que se van haciendo día a día y otra cosa es qué es lo que vaya a pasar finalmente".

PUBLICIDAD

En la hipótesis de que el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, solicitara al PNV sumarse a un gobierno de PP y Vox, el dirigente jeltzale ha subrayado que si algo es el PNV es "un partido muy coherente", algo, ha dicho, a lo que no se está acostumbrado "en otros partidos".

"Nosotros somos un partido muy coherente y una mayoría en la que sea necesario Vox, no va a contar con la ayuda ni el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Más claro no lo puedo decir", ha reiterado, para recordar que ya ocurrió hace tres años y medio cuando el PP "necesitaba cuatro votos para esa mayoría, nosotros teníamos cinco y dijimos que no, a pesar de la insistencia que hubo".

PUBLICIDAD

En estos momentos, ha asegurado en el PNV siguen "pensando lo mismo, que la ultraderecha participe en la mayoría gubernamental es algo en lo que nosotros no podemos ni vamos a colaborar" porque Vox es un partido que "ni cree en el sistema, quiere eliminarnos a nosotros como partido político, está en contra de las autonomías y está haciendo unas políticas que son absolutamente contrarias a nuestro ideario". Por lo tanto, ha remarcado, "más claro, agua".

En cuanto a los resultados en Euskadi y a los sondeos que auguran que EH Bildu se convierta en la primera fuerza política por encima del PNV, Esteban ha dicho que lo que que ve en las encuestas es que "el 43% de las personas a las que se pregunta dicen que todavía no han decidido su voto" y ha anticipado "una participación bastante amplia".

PUBLICIDAD

Según ha dicho, el PNV es "una roca sólida y, un poquito más un poquito menos, se mantiene elección tras elección". En esa línea, ha dicho que aspiran a tener un grupo parlamentario propio, "que es lo que nos va a dar una voz suficiente en Madrid para poder seguir haciendo cosas por este país y por su ciudadanía".

ALTA VELOCIDAD

Sobre el debate abierto en relación a la Alta Velocidad tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que suman 115 fallecidos, Esteban considerado necesario "revisar muchas cosas y tomárselo en serio".

PUBLICIDAD

En ese sentido, ha criticado que "sabiendo lo que suponen las infraestructuras de un país, que es una inversión muy importante y mucho dinero, el Gobierno socialista ha estado durante muchos absolutamente obsesionado con una subvención generalizada al transporte, dando dinero indiscriminadamente durante muchos años que han llegado a volúmenes que podrían haber sido muy importantes para dedicarlo a infraestructuras".

Tras remarcar que el PNV no se opone a los descuentos a los viajeros más frecuentes o que, por renta, pueda haber una discriminación, el dirigente jeltzale ha dicho no entender tampoco "el empeño" del Ministerio de Transportes en la última compra de trenes de alta velocidad en que "tenían que ser unidades que fueran a más de 300 kilómetros por hora", con lo que "no podían entonces ser fabricadas en España, lo cual tampoco me parece muy inteligente desde un punto de vista político".

PUBLICIDAD

Tras los accidentes de Adamuz y Urda, ha considerado "terrible que estemos pensándonos en aumentar la velocidad de nuestros tramos, cuando incluso desde el Ministerio se habría hablado hasta de cerrar líneas durante un año". Esteban ha insistido en que "hay que revisar muchas cosas y muy seriamente" y ha defendido que el ferrocarril de alta velocidad "da unas ventajas muy grandes de transporte y de comunicaciones en el Estado" y es "una infraestructura absolutamente necesaria, pero lo que hay que asegurar es el mantenimiento".

"Hay que saber hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar y los trenes a más de 300 kilómetros por hora quizás no era necesario", ha apuntado.

PUBLICIDAD

Aitor Esteban, tras emplazar a "ver qué gobierno sale de las urnas y quiénes son los próximos responsables", ha considerado que el Ministerio de Transportes "tiene que estar más reforzado" y ha cuestionado que, siendo un ministerio "tan grande", en las últimas legislaturas solo haya una Secretaría de Estado.

En su opinión, "hay que reforzar más" el Ministerio de Transportes y hay algunos otros que sobran", algunos, ha apuntado, "en manos de Sumar, del grupo más pequeño de la coalición gubernamental, que parece que era evidente que podían ser, perfectamente, secretarías de Estado en otros ministerios", como Juventud, cuyas competencias "están en manos de las comunidades autónomas y no da para un ministerio".

PUBLICIDAD

INJERENCIAS

En relación a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtiendo de "intentos de injerencias externas" en las elecciones generales en España, en referencia a los graves disturbios públicos registrados en las últimas semanas en diferentes ciudades europeas, Aitor Esteban ha dicho que no lo descartaría.

PUBLICIDAD

"Estamos viendo sucesos en toda Europa que que llaman mucho la atención, lo último todo el tema de los de los aeropuertos y también tumultos en muchos casos inesperados y violencia en las manifestaciones con gente de muy diverso signo", ha dicho, para recordar que en otros procesos electorales "Rusia y otros poderes han intentado influir y generar un cierto caos o centrar el debate en determinados polémicas en algunos momentos".

"Yo no lo descarto, pero no tengo pruebas, no sé si el ministro las tendrá, pero hay que estar atento y, más allá de prestar la máxima atención, poner todos los medios para que esto no suceda", ha dicho.

INCIDENTES EN BILBAO

Por otro lado, preguntado por los incidentes violentos registrados el pasado 26 de octubre en Bilbao en el marco de las protestas contra la presencia del agitador Vito Quiles en la capital vizcaína, ha señalado que "había un grupo que gritaba 'Gora ETA militarra' y que se dirigió a la comisaría de Deusto para enfrentarse contra la Ertzaintza, aunque al final no llegó, y luego había otros grupos de gente muy joven con una violencia que no tenía absolutamente ningún sentido".

Esteban ha recordado que en Euskadi "durante muchas décadas se ha sembrado mucho odio y se ha dado por bueno utilizar la violencia en las calles y la presión social para fines políticos" y, según ha advertido, "aunque eso no se defiende por la izquierda abertzale en estos momentos, pues de esos polvos quedan también esos lodos y hay grupos que pueden estar tentados".

Por ello, ha llamado a no "descuidarse" y a estar "todos pendientes" porque "la paz y la armonía social es algo que debemos impulsar por parte de todos y un bien muy preciado como para perderlo por un descuido".