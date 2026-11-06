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Epifanio defiende al pívot nigeriano Efe Abogidi

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Santiago de Compostela, 6 nov (EFE).- El entrenador del Obradoiro, Diego Epifanio, salió este viernes en defensa del pívot internacional nigeriano Efe Abogidi, quien llegó al equipo para asumir un papel importante y, de momento, está teniendo un rol secundario.

“Es verdad que Efe ha venido a tener un rol importante dentro de la confección de la plantilla, pero si nosotros hemos apostado por traer un jugador sin experiencia en Europa, sin experiencia en la ACB, pues también imagino que el club tendrá que poner todos los instrumentos necesarios para que esa situación se dé con él y con el resto”, apuntó.

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En ese sentido, apeló al trabajo para resolver un problema inesperado: “Si hemos apostado por traer un melón, tenemos que aceptar las condiciones que nos da traer un melón”.

“Vamos a ver si le vamos ayudando mediante el vídeo y los entrenamientos, y va entendiendo la importancia de la posición del cuatro y cuáles son sus responsabilidades, en qué momento tiene que hacer una cosa y en qué momento tiene que hacer otra”, profundizó.

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Epifanio, eso sí, negó que el director deportivo, Héctor Galán, le haya traslado su idea de reforzar esa posición con la llegada de otro jugador.

“El club tiene dos personas en la dirección deportiva que toman decisiones sobre la plantilla. Yo todos los días hablo con esas dos personas de cómo entrenamos y de cuál es el rendimiento, y a día de hoy nadie me ha transmitido que se vaya a hacer nada respecto a eso”, subrayó.

En una larga comparecencia ante los periodistas, expuso sus razones para defender al jugador africano: “Sería un gilipollas si digo algo que afecte al rendimiento de mis jugadores. Pero no solo eso. Sería una irresponsabilidad venir aquí y generar una duda sobre el rendimiento de un jugador que mañana tiene que ir a Manresa a ayudarnos a ganar”. EFE

Dmg/ism

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