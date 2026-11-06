En libertad vigilada las dos menores detenidas en Lleida por su vinculación con Blocus

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Barcelona, 6 nov (EFE).- El juez ha decretado libertad vigilada para las dos menores de edad detenidas esta semana en Lleida por su vinculación con la plataforma Blocus y participar en canales donde se promovían disturbios y saqueos.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la medida de libertad vigilada, que comporta el seguimiento de las menores por parte de un educador en contacto con el juzgado y la familia, la ha acordado este viernes el titular de la plaza de menores número 1 del Tribunal de Instancia de Lleida.

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Las menores han sido detenidas por la Policía Nacional, junto a otros 16 jóvenes arrestados esta semana en otras provincias españolas acusados de delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

La investigación policial arrancó a raíz de los disturbios en Barcelona del pasado 24 de octubre, y, según informa la Policía, se han podido "identificar y neutralizar los puntos de conexión donde se daban las directrices y señalaban los lugares de actuación y objetivos".

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Dieciséis de los detenidos son hombres y hay dos mujeres, y entre ellos hay distintos perfiles con varios grados de implicación en la difusión de las convocatorias vinculadas a Blocus.

Con las dos menores de Lleida en libertad vigilada, se eleva a nueve el número de detenidos en Cataluña por alentar los saqueos en las protestas de Blocus, a los que se suman los 130 arrestados por su presunta participación en los disturbios que el pasado 24 de noviembre sembraron el caos en el centro de Barcelona. EFE

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