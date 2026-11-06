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El presidente canario pide a la UE que intervenga urgentemente ante la presión migratoria

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Santa Cruz de Tenerife, 6 nov (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha remitido una carta al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para solicitar una intervención urgente ante la presión migratoria derivada del incremento de las llegadas de personas migrantes por la ruta atlántica.

La iniciativa se produce en un contexto de creciente presión sobre los recursos de primera acogida y los servicios públicos de las islas, especialmente en El Hierro, ha informado el Gobierno de Canarias.

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Para el presidente autonómico, la situación en El Hierro exige "anticipación y coordinación", así como la implicación de Europa, con un apoyo efectivo a España, a Canarias y a los dispositivos de acogida "antes de que la presión desborde aún más los recursos de las islas".

Clavijo, que participa en Guadalupe en la Conferencia de Presidentes de las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE, reclama que Bruselas, en coordinación con el Gobierno de España, "evalúe de inmediato la situación, movilice los mecanismos de solidaridad y apoyo previstos en la normativa europea y convoque una reunión urgente para acordar medidas concretas y un calendario de actuación".

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En la carta, Clavijo ha advertido de la reactivación de las salidas de embarcaciones desde la costa occidental africana, en particular desde Senegal y Gambia, y del riesgo de que se consoliden nuevos itinerarios, por lo que la respuesta no puede limitarse a gestionar las consecuencias una vez que los cayucos alcanzan las costas canarias.

El presidente de Canarias ha planteado una evaluación inmediata de la presión migratoria y las necesidades extraordinarias de Canarias y el examen urgente de los mecanismos de solidaridad, asistencia y financiación previstos en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

Además, ha pedido el refuerzo de la cooperación con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia; la movilización de recursos y agencias europeas competentes en gestión fronteriza, protección internacional y acogida; y la participación directa del Gobierno canario en el seguimiento de la respuesta, respetando las competencias del Estado.

El presidente canario ha solicitado una reunión urgente con representantes de la Comisión y de las autoridades españolas para concretar esta intervención y ha recordado que Canarias es una frontera exterior de la Unión Europea, por lo que la situación no puede tratarse como un problema exclusivamente regional o estatal.

"La credibilidad del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo se juega también en Canarias; la solidaridad no puede limitarse a un principio recogido en la legislación europea: debe hacerse efectiva cuando una frontera exterior de la Unión afronta una situación extraordinaria", ha escrito Clavijo.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha remitido un escrito al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que se adopten de forma inmediata "medidas urgentes y extraordinarias, especialmente el refuerzo de los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en El Hierro".

La petición del presidente canario coincide con el posicionamiento aprobado por las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) en la declaración final de la XXX Conferencia de Presidentes, en la que reclaman financiación para la acogida y protección de menores y una respuesta rápida en las fronteras exteriores. EFE

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