El Gobierno canario cifra en 4.587 migrantes en 49 embarcaciones los llegados en noviembre

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Santa Cruz de Tenerife, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Canarias calcula que entre el 1 y el 6 de noviembre han llegado al archipiélago 49 embarcaciones con 4.587 personas migrantes, y 35 de esos cayucos han arribado a El Hierro, donde la presión es "extraordinaria".

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha pedido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "el despliegue inmediato de refuerzos extraordinarios" de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en esa isla.

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Barreto ha recordado que en los seis primeros días de noviembre de 2024 han llegado a El Hierro dos embarcaciones, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron once.

La consejera ha advertido al ministro de la "extraordinaria presión" que esta situación está suponiendo para la isla, por lo que considera imprescindibles "medidas urgentes y extraordinarias para garantizar una respuesta adecuada".

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La consejera ha reclamado un incremento inmediato de los efectivos y medios materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar las labores de vigilancia, identificación, custodia y traslado de personas migrantes, así como la colaboración con los servicios de emergencia y asistencia y el normal funcionamiento de los servicios públicos.

"Debe haber una presencia policial suficiente, estable y adaptada a la situación real de El Hierro, evitando que la presión derivada de las llegadas recaiga sobre unos efectivos que ya soportan una carga extraordinaria de trabajo", ha indicado la consejera.

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También ha reiterado la petición formulada en septiembre y octubre para convocar una Junta de Seguridad Estado-Canarias para analizar la situación migratoria, compartir información y coordinar las medidas necesarias.

"El Ministerio del Interior sigue sin fijar una fecha para la celebración de esta reunión, pese a que la situación que motivó aquellas advertencias se ha agravado considerablemente", ha lamentado Barreto, que considera que "la colaboración y la lealtad institucional deben traducirse en decisiones y actuaciones concretas".

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"Canarias y El Hierro necesitan una respuesta urgente y efectiva del Estado. La gravedad de la situación no admite más demoras", ha concluído la consejera. EFE