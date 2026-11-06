Espana agencias

El filántropo Chambers Jr. denuncia "mala fe" de EE.UU. en su petición de extradición

Guardar

Madrid, 6 nov (EFE).- La defensa del filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr. ha denunciado que Estados Unidos, que pide a España su extradición por blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás, alteró de “mala fe” ciertos conceptos en la traducción de la documentación que sustenta su reclamación con el objetivo de elevar la gravedad de los hechos y confundir a las autoridades españolas.

La vista de extradición está previsto que se celebre el próximo viernes 13 de noviembre y de cara a ese acto el equipo de abogados que le asiste en España, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional "las discordancias detectadas" en la traducción al español de la documentación aportada, según informa la defensa del filántropo en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

La defensa señala que esto es relevante porque esas discordancias han supuesto la inclusión de presupuestos de violencia y peligrosidad y considera que existen motivos para sospechar que las alteraciones más relevantes pueden responder a un ejercicio de mala fe de EE.UU. dirigido a inducir a error a las autoridades españolas al calificar los hechos y decidir sobre la extradición.

La más grave de todas las alteraciones, apunta, y que ha llevado a las autoridades españolas a vincular a Chambers con la “promoción de actividades terroristas”, es algo que no está en los cargos, pero que EE.UU, intenta armar en relación con este caso.

PUBLICIDAD

Así, prosigue, hasta en cuatro ocasiones, la traducción que se da a declaraciones de terceros en un chat, en el que no estaba Chambers, de la expresión "global terrorism game" (el juego del terrorismo global) es traducido como "actividades de terrorismo global".

"En el original, lo que es un juego de palabras en sentido figurado pasa a ser en la traducción al español, un sustantivo de acción. En total se han detectado 12 alteraciones sustanciales de la traducción que elevan la gravedad de los hechos y podrían incidir en la calificación de los delitos en España, lo cual abriría la puerta a la extradición de Chambers", observan sus abogados.

El pasado 9 de octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó mantenerle en prisión preventiva al considerar que su elevada capacidad económica incrementa el riesgo de fuga, tal y como había acordado meses antes el juez Antonio Piña, instructor del proceso de extradición.

El tribunal no entró a valorar las reclamaciones de Chambers Jr., que ante el juez el pasado mes de septiembre denunció ser víctima de una persecución política de la administración Trump por apoyar la causa palestina.

Estados Unidos reclama a Chambers Jr., detenido el pasado 10 de julio en Ibiza, por blanqueo internacional de capitales por enviar fondos a Túnez y Palestina, que las autoridades estadounidenses creen que podrían haber terminado en manos de organizaciones terroristas. También se le reclama por conspiración dirigida a desórdenes públicos, por unos disturbios.

Con referencia a los cargos de desórdenes y conspiración para cometer desórdenes, éstos hacen referencia a protestas contra una empresa fabricante de armamento israelí en EE.UU.

Estos hechos ya fueron juzgados, y en ellos otras personas fueron condenadas a unos 60 días de prisión; acontecimientos por los que las autoridades de EE.UU. piden a Chambers 5 años de cárcel, "lo cual demuestra el carácter desproporcionado de la solicitud", exponen sus abogados.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dardo de Noor Ben Yessef a Sarah Santaolalla en el estreno de La Séptima por Javier Ruiz: “No te pongas celosa”

El elogio de la presentadora a su jefe,provocó una réplica inmediata de su compañera, pareja del periodista: “Ya has cobrado, tranquila”

El dardo de Noor Ben Yessef a Sarah Santaolalla en el estreno de La Séptima por Javier Ruiz: “No te pongas celosa”

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Desde la institución han precisado que la confirmación pública de las diligencias responde al “gran interés público” que ha despertado el caso, aunque han evitado ofrecer más detalles sobre el contenido de la investigación

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Pilar Rubio (48 años): “Tomo caldo de huesos todos los días, y lo preparo horneando la carne y la verdura y cociéndola a fuego lento durante 9 horas”

El enorme potencial nutritivo de este caldo, debido a su alto contenido en colágeno y su bajo aporte calórico, ha catapultado su popularidad en redes sociales

Pilar Rubio (48 años): “Tomo caldo de huesos todos los días, y lo preparo horneando la carne y la verdura y cociéndola a fuego lento durante 9 horas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

Las reclamaciones de los militares a los partidos políticos de cara al 29-N: profesión de riesgo, salarios más altos y reformas laborales

ECONOMÍA

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra

Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”