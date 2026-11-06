El filántropo Chambers Jr. denuncia "mala fe" de EE.UU. en su petición de extradición

Guardar

Madrid, 6 nov (EFE).- La defensa del filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr. ha denunciado que Estados Unidos, que pide a España su extradición por blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás, alteró de “mala fe” ciertos conceptos en la traducción de la documentación que sustenta su reclamación con el objetivo de elevar la gravedad de los hechos y confundir a las autoridades españolas.

La vista de extradición está previsto que se celebre el próximo viernes 13 de noviembre y de cara a ese acto el equipo de abogados que le asiste en España, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional "las discordancias detectadas" en la traducción al español de la documentación aportada, según informa la defensa del filántropo en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

La defensa señala que esto es relevante porque esas discordancias han supuesto la inclusión de presupuestos de violencia y peligrosidad y considera que existen motivos para sospechar que las alteraciones más relevantes pueden responder a un ejercicio de mala fe de EE.UU. dirigido a inducir a error a las autoridades españolas al calificar los hechos y decidir sobre la extradición.

La más grave de todas las alteraciones, apunta, y que ha llevado a las autoridades españolas a vincular a Chambers con la “promoción de actividades terroristas”, es algo que no está en los cargos, pero que EE.UU, intenta armar en relación con este caso.

PUBLICIDAD

Así, prosigue, hasta en cuatro ocasiones, la traducción que se da a declaraciones de terceros en un chat, en el que no estaba Chambers, de la expresión "global terrorism game" (el juego del terrorismo global) es traducido como "actividades de terrorismo global".

"En el original, lo que es un juego de palabras en sentido figurado pasa a ser en la traducción al español, un sustantivo de acción. En total se han detectado 12 alteraciones sustanciales de la traducción que elevan la gravedad de los hechos y podrían incidir en la calificación de los delitos en España, lo cual abriría la puerta a la extradición de Chambers", observan sus abogados.

PUBLICIDAD

El pasado 9 de octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó mantenerle en prisión preventiva al considerar que su elevada capacidad económica incrementa el riesgo de fuga, tal y como había acordado meses antes el juez Antonio Piña, instructor del proceso de extradición.

El tribunal no entró a valorar las reclamaciones de Chambers Jr., que ante el juez el pasado mes de septiembre denunció ser víctima de una persecución política de la administración Trump por apoyar la causa palestina.

PUBLICIDAD

Estados Unidos reclama a Chambers Jr., detenido el pasado 10 de julio en Ibiza, por blanqueo internacional de capitales por enviar fondos a Túnez y Palestina, que las autoridades estadounidenses creen que podrían haber terminado en manos de organizaciones terroristas. También se le reclama por conspiración dirigida a desórdenes públicos, por unos disturbios.

Con referencia a los cargos de desórdenes y conspiración para cometer desórdenes, éstos hacen referencia a protestas contra una empresa fabricante de armamento israelí en EE.UU.

PUBLICIDAD

Estos hechos ya fueron juzgados, y en ellos otras personas fueron condenadas a unos 60 días de prisión; acontecimientos por los que las autoridades de EE.UU. piden a Chambers 5 años de cárcel, "lo cual demuestra el carácter desproporcionado de la solicitud", exponen sus abogados.EFE