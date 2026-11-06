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El Córdoba pone a prueba su dinámica positiva ante un Ceuta urgido

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Córdoba/Ceuta, 6 nov (EFE).- El Córdoba recibe este sábado al Ceuta con la intención de prolongar su racha de tres partidos sin perder y encadenar su tercera victoria seguida como local ante el colista, urgido por puntuar un mes después de la última vez que lo hizo.

El conjunto blanquiverde, duodécimo con 16 puntos tras cinco victorias, un empate y seis derrotas, viene de ganar en Leganés (0-1) y al Eibar (2-0) y de empatar en Vigo ante el Celta Fortuna (2-2), donde acabó con nueve jugadores por las expulsiones de Isma Ruiz y Álex Martín, sancionados con un partido cada uno.

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A esas dos ausencias se suman las de los lesionados Adilson Mendes, Fomeyem, Jacobo Martí, Diarra y Kevin Medina, por lo que Iván Ania, con siete bajas, deberá retocar un once en el que Rubén Alves y Damián Cáceres apuntan a relevar al central y al pivote, que había disputado todos los minutos de las doce jornadas.

El cuadro cordobesista, que tiene además apercibido de sanción a Carracedo con cuatro amarillas, ya venció al Ceuta por 2-0 en El Arcángel el pasado curso, con goles de Requena y Adri Fuentes, aunque cayó por 3-2 en la vuelta en el Alfonso Murube ante un rival que esta temporada aún no ha ganado lejos de su estadio.

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Por su parte, el Ceuta encara el partido con la única intención de volver a puntuar un mes después y llega a este enfrentamiento después de haber encadenado cuatro derrotas consecutivas tras el 4 de octubre, cuando empató en Castalia ante el Castellón.

El partido, además, llega después de que el pasado domingo el presidente del club, Luhay Hamido, pusiera su cargo a disposición de la entidad antes de mantener una reunión con la plantilla en la que ofreció pagar el contrato íntegro a los futbolistas que quisieran irse, aunque el plantel se conjuró en busca de la reacción.

Para esta cita, el técnico ceutí, José Juan Romero, no podrá contar con el delantero Kenneth Mamah, que todavía no ha podido debutar este año por una lesión, ni el defensa Carlos Hernández, por sanción por acumulación de amonestaciones.

La distancia entre Algeciras (Cádiz) y Córdoba -289 kilómetros- supone el segundo desplazamiento más corto para los aficionados del Ceuta, que han recibido 530 entradas para poder asistir a este partido.

Alineaciones probables.

Córdoba: Iker Álvarez; Budesca, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende; Damián Cáceres, Eder García; Carracedo, Ghailan, Diego Bri; y Percan.

Ceuta: Guille Vallejo; Redru, Toni Abad, Lapeña, Capa; Bodiger, Marino, Anuar; Kuki Zalazar, Sevikyan y Cedric.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, de Córdoba.

Horario: 18.30. EFE

ajc-rp/cb/cmm

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