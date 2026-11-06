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El Burgos busca reencontrarse con la victoria ante el Celta Fortuna

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Burgos/Vigo, 6 nov (EFE).- El Burgos recibe este sábado al Celta Fortuna en El Plantío con el objetivo de regresar a la senda de la victoria tras el empate ante el Castellón y mantenerse en la pelea por los puestos de promoción de ascenso.

El conjunto dirigido por Sergio Francisco afronta un nuevo compromiso como local ante un filial gallego que destaca por su juventud, intensidad y capacidad ofensiva, características que obligarán a los burgaleses a ofrecer su mejor versión para sumar los tres puntos.

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En el apartado deportivo, el Burgos contará con las bajas por lesión de Jon Karrikaburu y David González, además de la ausencia por sanción de Grego Sierra.

Por su parte, Santiago Lencina ha participado parcialmente en los últimos entrenamientos y podría regresar a la convocatoria.

Sergio Francisco ha advertido, en la rueda de prensa previa al encuentro, de las dificultades que plantea el Celta Fortuna, al que ha definido como "el equipo que más corre de la liga", y ha destacado su capacidad para presionar arriba y generar peligro con jugadores rápidos y de calidad.

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El técnico ha descartado plantear un encuentro de ida y vuelta y ha apostado por controlar la posesión y mantener la solidez defensiva ante un rival que exigirá tomar decisiones rápidas.

"Me gustaría tener el balón más que ellos, me gustaría ser un equipo protagonista", ha explicado.

Además, ha insistido en la importancia de aprovechar el factor campo y centrarse únicamente en sumar los tres puntos, sin prestar demasiada atención a los resultados de sus rivales directos en la clasificación.

Por su parte, el conjunto vigués llega en una situación límite por la cantidad de jugadores que tiene en la enfermería.

Pese a engancharse a la pelea por el 'playoff' tras sumar siete de los últimos nueve puntos en juego, el panorama que tiene ante sí Fredi Álvarez es desolador.

A la larga lista de lesionados, en la que ya estaban jugadores importantes como Anxo Rodríguez, Alexis Olmedo, Somuah y Pablo Gavián, se ha unido el atacante Óscar Marcos, que cayó lesionado en el partido ante el Córdoba.

Además, el entrenador del Celta Fortuna tampoco podrá contar con Andrés Antañón y Hugo Burcio, que siguen en dinámica del primer equipo y anoche tuvieron minutos ante la Unión Saint-Gilloise en la Liga Europa.

El filial celeste encadena tres derrotas seguidas a domicilio y solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos -ante el filial de la Real Sociedad-.

Su única victoria lejos de Balaídos fue el 5 de septiembre en Ceuta. Fredi, pese a todo, no quiere excusas y avisa de que su equipo tiene potencial para asaltar El Plantío. El técnico gallego no descarta un cambio de dibujo táctico por la falta de efectivos en la defensa.

Alineaciones probables:

Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Oier Luengo, Brais, Galdames, Vencedor, Dadie, Curro, Javi Llabres y Alex Fores.

Celta Fortuna: Coke Carrillo; Milla, Ribes, Ndiaye, Joel López, Ángel Arcos; Mateo Sobral, Capde; Kibet, Vlad Silva y Álvaro Marín.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: El Plantío, de Burgos.

Horario: 14.00 horas. EFE

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vfr/pcr/dmg/pml/cmm

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