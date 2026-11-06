De los Santos (PP) avisa que cuando "se roba" y no se invierte en red ferroviaria "se están poniendo en juego vidas"

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El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP y candidato al Congreso, Jaime de los Santos, ha advertido este viernes de que "cuando se roba" y cuando "no se invierte en una realidad tan compleja, tan necesaria y que hasta hace no tanto era una de las joyas de la corona de España" como es la red ferroviaria de alta velocidad, en concreto la que une Madrid con Sevilla, "se está poniendo en juego la imagen internacional de España, la riqueza, los puestos de trabajo; pero sobre todo, se están poniendo en juego vidas".

Así lo ha manifestado en actos en las localidades malagueñas de Torremolinos y Marbella, en los que se ha referido tanto a la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre un posible fraude que "afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones" en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla; como a las actuaciones de la Guardia Civil en una nueva pieza separada del 'caso Koldo'.

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Sobre las actuaciones de la Fiscalía Europea, De los Santos ha destacado que la empresa Adif "no es cualquier empresa, es una empresa estratégica", que se encarga de la red ferroviaria funciones y que "hasta hace no tanto era uno de los motivos de orgullo de los españoles".

Al respecto, ha indicado que "lo que sabemos es que en los últimos meses, Adif no ha invertido como debiera en ese cuidado de las vías, con el resultado trágico de que el 18 de enero en Adamuz (Córdoba) perdían la vida 45 personas" y después se produjera el accidente en Urda (Toledo), con 69 víctimas mortales.

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En cuanto a la operación de la Guardia Civil por el 'caso Koldo', con nuevas detenciones, ha advertido de que "presuntamente se resume en robo, robo desconsiderado, infinito, en empresas tan estratégicas como Adif, como Renfe". "Cuando se roba también se puede poner en peligro la vida de las personas", ha apuntado.

"Cuando no se invierte en una realidad tan compleja, tan necesaria, y que hasta hace no tanto era una de las joyas de la corona de España, y me refiero a la red ferroviaria, a esa red de alta velocidad que une Madrid con Sevilla, se está poniendo en juego, por supuesto, la imagen internacional de España. Se está poniendo en juego también la riqueza, los puestos de trabajo; pero sobre todo se están poniendo en juego vidas", ha dicho.

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Además, se ha cuestionado "si el hecho de que no se aprueben Presupuestos Generales del Estado durante casi cuatro años no cuesta también vidas" y si, "recaudando como recaudamos más impuestos que nunca, 200.000 millones de euros más este año, al no tener Presupuestos Generales del Estado, al no poder invertir lo que merecen nuestras infraestructuras, no estamos olvidando nuestras responsabilidades, si el Gobierno no está eludiéndolas, haciendo que hoy muchos españoles lloremos a nuestros muertos".

EXPLICACIONES Y PERDÓN

Sobre el accidente de Adamuz, ha dicho que han pasado "casi diez meses y no tenemos ni una sola explicación por parte del Gobierno de España, pero tampoco un perdón", y sobre el de Urda ha apuntado que "no hay perdones, no hay explicaciones"; pero ha criticado que "sí tuvieron la urgencia necesaria para trasladar la conversación entre un hombre muerto, el maquinista, y la sala de control de la estación de Atocha".

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Así, ha considerado que a los socialistas "no les importan las víctimas, porque no les importa el mantenimiento de esa red ferroviaria, porque lo único que les importaba era intentar salvar su campaña electoral".

De los Santos se ha mostrado convencido, "y que nadie se lleve a engaño", de que el ya exministro Óscar Puente "no ha dimitido, le han dimitido y no porque les preocupen los 115 fallecidos, sus familias, a las que traslado en nombre del PP todo nuestro cariño y mi más sincero pésame, no; porque lo que les preocupaba era unas encuestas que les daban 100 o menos escaños".

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Para el dirigente 'popular', "esa es la única cifra que mueve a Pedro Sánchez. Esa es la única cifra que a este Gobierno le hace moverse", punto en el que ha cuestionado que el presidente del Gobierno, "además de decir que después de la dimisión de Puente salen fortalecidos, ¿qué más nos han dicho?". "Nada, ni un perdón", se ha expresado.

Según ha indicado, "son ruines, y digo ruines, porque ni siquiera han dirigido una nota de pésame al PP que también llora por la pérdida de Fátima Bañez, una andaluza que dio su vida por mejorar la de los demás".

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Además, se ha referido a que "del famoso Peugeot en el que Pedro Sánchez conquistó su partido, en el que iban cinco personas, dos de ellas están en prisión, la otra con una causa judicial abierta en la Audiencia Nacional" y ha apuntado que este jueves "detenían al chofer". "Solo falta Pedro Sánchez de ese quinteto por tener que dar respuestas ante la justicia", ha apuntado.

Por eso, ha considerado que "el 29 de noviembre va de España contra Sánchez, no del PP contra el PSOE; va de decencia contra irresponsabilidad y va de buenas personas", ha aseverado De los Santos, quien ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo es y además "en gestión lo ha demostrado todo". "Es el tiempo de buenas personas, porque solamente las buenas personas hacen buenas políticas", ha expresado.

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Así, ha considerado que "el fallo sistémico al que el Gobierno de España nos ha conducido tiene también que ver con una falta de principios inaceptables y con una política que ha traído muchas tragedias, algunas con desenlaces tan tristes como las de los dos accidentes que todavía lamentamos".

"Es tiempo de reconstruir España, es tiempo el próximo 29 de noviembre de elegir entre un país que ha perdido el respeto a las instituciones, que incluso ha erosionado la democracia, o un país que solo quiere tranquilidad, que solo quiere poder despertarse cada día sabiendo que las cosas van a mejor", ha concluido.

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