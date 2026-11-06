Colau promete una ley de expropiación a fondos buitre para recuperar 100.000 viviendas

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Málaga, 6 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha prometido este viernes que si entran "con fuerza" en el Congreso para lograr un gobierno progresista aprobarán una ley de expropiación a los fondos buitre que permitiría recuperar por debajo de su precio de mercado unas 100.000 viviendas en el país.

Colau, que visita Málaga para participar en un encuentro sobre vivienda, ha explicado a los periodistas que empezarían por los fondos que acumulan más de mil viviendas, después los que tienen más de 700 y así progresivamente hasta los que cuentan con medio centenar.

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Esos inmuebles se expropiarían "obviamente" a precios inferiores del mercado, ha dicho, para que pasen al parque público de vivienda con un precio "asequible para la ciudadanía".

Colau ha denunciado que hay trece fondos buitre que acumulan 100.000 viviendas y ha advertido de que van "a por ellos", ya que considera "intolerable" que fondos extranjeros lleguen a las ciudades españolas a comprar viviendas "a granel, como si fueran manzanas", a precios "muy inferiores" al mercado y después especulan con ellas a precios "abusivos".

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Ha señalado que esta medida se uniría a la ya anunciada del impuesto a los "ultrarricos", como camino para "atajar" las dos fuentes de desigualdad principales en España, que en su opinión son la del reparto de la riqueza y la del problema de la vivienda. EFE

(Foto)(Vídeo)