Castilla-La Mancha propone alternativas para usuarios del AVE en Ciudad Real y Puertollano

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Ciudad Real, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado al Gobierno propuestas temporales de transporte alternativo y teletrabajo para los usuarios de AVE de Ciudad Real y Puertollano para mitigar las consecuencias de la interrupción de la línea tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha explicado que se ha planteado habilitar autobuses desde Ciudad Real y Puertollano hasta la estación de Toledo para enlazar con trenes Avant a Madrid, así como facilitar el teletrabajo y permisos retribuidos a los trabajadores afectados por las limitaciones de los servicios de alta velocidad.

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En un comunicado, Caballero ha dicho que el Gobierno regional mantiene contactos con el Ministerio de Transportes y la dirección de Renfe para buscar alternativas que reduzcan el impacto de las restricciones en la movilidad de los usuarios.

Entre las propuestas trasladadas, ha destacado la posibilidad de ir en autobús desde Puertollano y Ciudad Real hasta la estación de Toledo y, desde ahí, coger un tren Avant hasta la estación de Atocha, una conexión que permitiría "ganar media hora en el viaje de ida y otro tanto en el viaje de vuelta" respecto a la oferta actual.

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La Junta también se ha dirigido al Ministerio de Trabajo para plantear medidas dirigidas a los trabajadores que se desplazan diariamente entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid.

En este ámbito, ha solicitado que se facilite "la posibilidad del teletrabajo" cuando las funciones del puesto lo permitan y se garantice que los empleados puedan acogerse a esta opción.

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Asimismo, el Gobierno regional ha pedido estudiar la posibilidad de establecer permisos retribuidos para aquellos trabajadores cuya actividad requiera necesariamente su presencia física, con el objetivo de minimizar las consecuencias de las dificultades de transporte sobre sus desplazamientos y su actividad laboral. EFE

abc/lsy