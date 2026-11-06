Espana agencias

Castilla-La Mancha propone alternativas para usuarios del AVE en Ciudad Real y Puertollano

Guardar

Ciudad Real, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado al Gobierno propuestas temporales de transporte alternativo y teletrabajo para los usuarios de AVE de Ciudad Real y Puertollano para mitigar las consecuencias de la interrupción de la línea tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha explicado que se ha planteado habilitar autobuses desde Ciudad Real y Puertollano hasta la estación de Toledo para enlazar con trenes Avant a Madrid, así como facilitar el teletrabajo y permisos retribuidos a los trabajadores afectados por las limitaciones de los servicios de alta velocidad.

PUBLICIDAD

En un comunicado, Caballero ha dicho que el Gobierno regional mantiene contactos con el Ministerio de Transportes y la dirección de Renfe para buscar alternativas que reduzcan el impacto de las restricciones en la movilidad de los usuarios.

Entre las propuestas trasladadas, ha destacado la posibilidad de ir en autobús desde Puertollano y Ciudad Real hasta la estación de Toledo y, desde ahí, coger un tren Avant hasta la estación de Atocha, una conexión que permitiría "ganar media hora en el viaje de ida y otro tanto en el viaje de vuelta" respecto a la oferta actual.

PUBLICIDAD

La Junta también se ha dirigido al Ministerio de Trabajo para plantear medidas dirigidas a los trabajadores que se desplazan diariamente entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid.

En este ámbito, ha solicitado que se facilite "la posibilidad del teletrabajo" cuando las funciones del puesto lo permitan y se garantice que los empleados puedan acogerse a esta opción.

Asimismo, el Gobierno regional ha pedido estudiar la posibilidad de establecer permisos retribuidos para aquellos trabajadores cuya actividad requiera necesariamente su presencia física, con el objetivo de minimizar las consecuencias de las dificultades de transporte sobre sus desplazamientos y su actividad laboral. EFE

abc/lsy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

Según publica Europa Press, en el equipo de Feijóo no se ha tomado aún la decisión sobre su participación en el programa de David Broncano, en el que sí intervendrá el presidente de Vox, Santiago Abascal

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

El Gobierno formaliza la candidatura del exgobernador del Banco de España para relevar a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

El restaurante tradicional en una de las plazas más bonitas de Madrid en el que ha cenado Dua Lipa: callos, rabo de toro y los huevos rotos de Casa Lucio

El restaurante El Landó, primo hermano del clásico Casa Lucio, ha compartido una imagen de la cantante en la que posa junto al chef y al jefe de sala de esta institución madrileña

El restaurante tradicional en una de las plazas más bonitas de Madrid en el que ha cenado Dua Lipa: callos, rabo de toro y los huevos rotos de Casa Lucio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

Un policía detiene a un sospechoso de agresión sexual y este le denuncia por el robo de sus auriculares: la Justicia archiva el caso y el agente exige volver a su puesto

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando

ECONOMÍA

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

Carlos Gil, asesor fiscal: “Si eres autónomo, te puedes deducir los gastos del seguro de salud de tus hijos”

La ayuda que puedes solicitar para pagar casi un 60% menos de luz en lo que queda de este año: un descuento para los hogares vulnerables

Así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2026: se titula ‘Corazonada’ y trata sobre historias compartidas

La tendencia en la que se paga por trabajar en pueblos de Francia o Irlanda: hasta 500 euros al día por ordeñar cabras y recoger aceitunas

DEPORTES

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”