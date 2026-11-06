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Bernabéu: fútbol, fantasía y vértigo

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Inés Gutiérrez González

Madrid, 6 nov (EFE).- El estadio del Real Madrid se transforma en un universo de fantasía de la mano del Circo del Sol. La planta diez del Bernabéu albergará seis espacios inspirados en el espectáculo Kurios, una vista panorámica de Madrid de 360º y un skybar con actuaciones en directo protagonizan esta nueva experiencia del 13 de noviembre al 10 de enero con entradas a partir de 27 euros.

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El coliseo blanco, acostumbrado a recibir a miles de aficionados, celebrar grandes victorias y ser el escenario de noches históricas, trasladará ahora el espectáculo desde el césped a diez plantas más arriba.

Así, el Bernabéu abre las puestas de su nuevo 'Skywalk', una experiencia que une la imaginación del Cirque du Soleil con unas vistas privilegiadas de la capital.

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Las obras comenzaron en mayo de 2019 y, algo más de siete años después de su inicio, desde el Paseo de la Castellana, ya puede leerse el nuevo nombre del estadio, basado en el apellido del mítico expresidente (1943-1978) junto al escudo del equipo.

Por otra parte, el estadio luce un diseño vanguardista, muy distinto al anterior, debido a la nueva estructura de su exterior formado por bandas de acero y líneas variables que permitirá iluminar y proyectar imágenes al exterior.

Unas obras en las que han implementado nuevas experiencias como 'Bernabéu Market', espacio gourmet de 3.000 metros cuadrados, en el que se podrá disfrutar de la gastronomía, con un establecimiento de chocolate con churros artesanales incluido.

La experiencia comienza con un recorrido a pie por seis espacios temáticos que recrean la esencia de Kurios, donde en cada rincón diferentes personajes interactúan con el público, lo que hace que la visita sea algo más que una exposición, cuya intención de ambos es "sorprender" a quienes quieran descubrirlo.

Aunque el nombre del Cirque du Soleil pueda hacer pensar en una función completa, la propuesta tiene un formato diferente. No se trata de asistir a un espectáculo tradicional de circo, sino de recorrer un espacio inmersivo en el que se incluyen breves intervenciones artísticas de cinco minutos, según se describe en la página web del Bernabéu.

Uno de los grandes atractivos del nuevo Skywalk es su ubicación. Desde la décima planta, los visitantes podrán contemplar Madrid con una panorámica de 360 grados, una perspectiva diferente de la ciudad que convierte las vistas en otra de las protagonistas de la experiencia.

El recorrido termina en el Sky Bar, un espacio pensado para descansar, sentarse, comprar algo de beber y disfrutar de una última actuación en directo. Así, el visitante puede cerrar la experiencia contemplando el entorno desde las alturas.

El universo que inspira esta iniciativa tiene su origen en 'Kurios: Gabinete de Curiosidades' que se estrenó en Montreal en 2014.

La historia sitúa al espectador en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto, invisible a los ojos, donde esperan las ideas más extraordinarias. Cuando consigue abrir la puerta a ese universo, el tiempo parece detenerse y una colección de personajes fantásticos invade su gabinete de curiosidades.

Una producción protagonizada por 50 artistas procedentes de más de 21 países y desde su estreno ha recorrido más de 50 ciudades y ha sido visto por más de siete millones de espectadores, según los datos de la organización.

La visita tiene una duración aproximada de 30 minutos y está dirigida a todas las edades.

Las entradas parten de los 27 euros, aunque en los días de mayor afluencia, especialmente durante los fines de semana, pueden alcanzar los 33 euros.

Con esta iniciativa, el Real Madrid continúa ampliando su oferta de ocio y entretenimiento más allá del fútbol. EFE

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