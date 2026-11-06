Barrios, Jacobo Ramón, Marc Roca, Valles y Barrenetxea, novedades en la selección

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Madrid, 6 nov (EFE).- El portero Álvaro Valles (Betis), Jacobo Ramón (Como) y Marc Roca, que debutan en una convocatoria, más el regreso de Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Pablo Barrios (Atlético de Madrid) son las grandes novedades de la lista del seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, para los dos partidos restantes de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante la República Checa e Inglaterra.

Son 27 jugadores los citados por De la Fuente para los dos encuentros en una convocatoria en la que regresan tras sus lesiones de la anterior lista Pedro Porro (Tottenham), Nico Williams (Athletic Club), Ferran Torres (PSG) y el meta del Barcelona Joan Garcia, según informa la Real Federación Española de Fútbol en sus redes sociales. EFE

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