Zelenski pide ayuda a los países iberoamericanos para mantener sus sistemas energéticos

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido este jueves a los líderes reunidos en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana ayuda "lo antes posible" para mantener operativos los sistemas energéticos en su país ante los continuados ataques rusos.

"Les pido ayuda para entrar en contacto con sus compañías, con sus productores, para obtener suministros para Ucrania lo antes posible. Hagamos que esto sea posible", ha dicho el líder ucraniano durante su encuentro, en la misma sala del plenario, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros líderes iberoamericanos.

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Zelenski, que se ha reunido también con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha hablado, entre otros suministros, de transformadores, cables, equipos electrónicos modernos y generadores de diésel y gas. EFE

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