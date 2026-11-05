Xavi Albert: Es impresionante el carácter de este equipo

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Redacción deportes, 5 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, alabó este jueves el carácter que mostró su equipo para ganar en la pista del Armani Milán y la manera en la que supo encontrar soluciones para llevarse un partido que se le había complicado.

"Los jugadores mostraron un carácter impresionante y creo que la clave estuvo en los 17 rebotes de ataque. Es impresionante el carácter de este equipo y su capacidad para buscar el camino y encontrar soluciones para ganar el partido", apuntó el técnico valenciano en la sala de prensa.

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"Empezamos muy bien, controlando el ritmo, nos sentíamos muy bien en el partido pero el Milán cambio el partido con su defensa de cambios. El segundo y el tercer cuarto fue para ellos y no encontramos la manera de atacar con nuestro ritmo pero en el ultimo cuarto todo cambio cuando íbamos 8 abajo", añadió.

El técnico se mostró contento por haber igualado el mejor arranque histórico del club en la Euroliga, el firmado por Jaume Ponsarnau en la campaña 2020-21. "Todo lo que sea conseguir igualar algo que haya hecho Jaume en este club me hace feliz. Estoy contento del inicio y por encontrar la manera para de poder ganar, esperamos ganar uno más y tener el récord", afirmó.

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Preguntado por la mejoría en sus prestaciones de Neal Sako, destacó que ha aprovechado el aumento de minutos que ha tenido por las lesiones de otros interiores. "Siempre juega al 100 % pero ahora, en el último mes, tiene más confianza para acabar", destacó.

Por su parte, Giuseppe Poeta, entrenador del conjunto italiano, apuntó que su equipo lo está intentando pero admitió que no encuentran "soluciones" y están frustrados.

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El italiano destacó que dejaron al Valencia en su anotación más baja. "Pero hemos perdido igual que los últimos cuatro partidos de la Euroliga", lamentó. EFE