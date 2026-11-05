Urtasun reta a Albiol a que aclare si avala vetar el uso del catalán en el Congreso

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Tarragona, 5 nov (EFE).- El ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha retado este jueves al cabeza de lista del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, a aclarar si defiende suprimir el uso del catalán, el gallego y el euskera en el Congreso.

En un acto de campaña celebrado en el circo romano de Tarragona, Urtasun ha salido así al paso de unas declaraciones de la popular Cayetana Álvarez de Toledo a la Cadena COPE, en las que ha asegurado: “La primera medida que yo tomaría, antes incluso de que se constituya el Gobierno, porque se constituyen las Cortes, es eliminar los ‘pinganillos’ del Congreso de los Diputados, como símbolo de separación entre españoles”.

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Urtasun ha preguntado a García Albiol si defender los intereses de los catalanes significa “impedirles” que usen su lengua en el Congreso de los Diputados.

“No les permitiremos que lo hagan, porque el uso del catalán en el Congreso ha sido uno de los grandes avances culturales del país durante este mandato”, ha dicho el ministro.

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También la cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha replicado desde la red social X a Álvarez de Toledo: “Pues si vuelve a depender de nosotros, comerás ‘pinganillo’ cuatro años más”.

Urtasun también se ha referido a Óscar Puente y ha afirmado que “su dimisión le honra y permite abrir una nueva etapa”, pero no puede ser “el punto final del debate sobre las infraestructuras que necesita este país”.

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Asimismo, ha reclamado más inversión en la red de Rodalies, especialmente en el Corredor Sur de Cataluña, que “está en un estado que no es aceptable y tiene una tasa de puntualidad de menos del 30 %”.

Urtasun ha participado en el acto de presentación de Ester Roca como candidata de Comuns-Frente Amplio por Tarragona. EFE

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