Espana agencias

Urtasun reta a Albiol a que aclare si avala vetar el uso del catalán en el Congreso

Guardar

Tarragona, 5 nov (EFE).- El ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha retado este jueves al cabeza de lista del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, a aclarar si defiende suprimir el uso del catalán, el gallego y el euskera en el Congreso.

En un acto de campaña celebrado en el circo romano de Tarragona, Urtasun ha salido así al paso de unas declaraciones de la popular Cayetana Álvarez de Toledo a la Cadena COPE, en las que ha asegurado: “La primera medida que yo tomaría, antes incluso de que se constituya el Gobierno, porque se constituyen las Cortes, es eliminar los ‘pinganillos’ del Congreso de los Diputados, como símbolo de separación entre españoles”.

PUBLICIDAD

Urtasun ha preguntado a García Albiol si defender los intereses de los catalanes significa “impedirles” que usen su lengua en el Congreso de los Diputados.

“No les permitiremos que lo hagan, porque el uso del catalán en el Congreso ha sido uno de los grandes avances culturales del país durante este mandato”, ha dicho el ministro.

PUBLICIDAD

También la cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha replicado desde la red social X a Álvarez de Toledo: “Pues si vuelve a depender de nosotros, comerás ‘pinganillo’ cuatro años más”.

Urtasun también se ha referido a Óscar Puente y ha afirmado que “su dimisión le honra y permite abrir una nueva etapa”, pero no puede ser “el punto final del debate sobre las infraestructuras que necesita este país”.

Asimismo, ha reclamado más inversión en la red de Rodalies, especialmente en el Corredor Sur de Cataluña, que “está en un estado que no es aceptable y tiene una tasa de puntualidad de menos del 30 %”.

Urtasun ha participado en el acto de presentación de Ester Roca como candidata de Comuns-Frente Amplio por Tarragona. EFE

dpj/mg/oli

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El narcoterrorismo ha metido sus garras en casi todas las naciones”: Laura Fernández pide unir fuerzas contra el crimen organizado en Cumbre Iberoamericana

Desde Madrid, España, la presidenta de Costa Rica llamó a los países de la región a fortalecer la cooperación policial, intercambiar información de inteligencia y aplicar medidas más estrictas contra las organizaciones criminales que amenazan la seguridad y la soberanía de los Estados.

“El narcoterrorismo ha metido sus garras en casi todas las naciones”: Laura Fernández pide unir fuerzas contra el crimen organizado en Cumbre Iberoamericana

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 noviembre

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 noviembre

Zelenski agradece a Felipe VI el apoyo de España a Ucrania y expresa sus condolencias por la tragedia de Toledo

El presidente ucraniano ha informado al monarca sobre los ataques rusos y la necesidad de reforzar la defensa aérea de su país

Zelenski agradece a Felipe VI el apoyo de España a Ucrania y expresa sus condolencias por la tragedia de Toledo

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Pedro Sánchez asegura no tener “nada que ver” con los seis detenidos por el ‘caso Koldo’ y que el Gobierno colaborará con la Justicia

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Pedro Sánchez asegura no tener “nada que ver” con los seis detenidos por el ‘caso Koldo’ y que el Gobierno colaborará con la Justicia

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 5 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 5 noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zelenski agradece a Felipe VI el apoyo de España a Ucrania y expresa sus condolencias por la tragedia de Toledo

Zelenski agradece a Felipe VI el apoyo de España a Ucrania y expresa sus condolencias por la tragedia de Toledo

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Pedro Sánchez asegura no tener “nada que ver” con los seis detenidos por el ‘caso Koldo’ y que el Gobierno colaborará con la Justicia

La Cumbre Iberoamericana de Madrid cierra una declaración final y acuerdos sobre inteligencia artificial y protección civil

Javier Milei se reúne de nuevo con Isabel Díaz Ayuso tras la XXX Cumbre Iberoamericana y cierra su agenda en Madrid

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”

ECONOMÍA

Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

España necesita 2,8 millones de albañiles para duplicar la construcción de viviendas, calculan los promotores inmobiliarios

El aceite de oliva da un vuelco: España prevé una cosecha histórica que disparará la producción un 23% y presionará los precios a la baja

La gasolina baja un 11%, pero llenar el depósito cuesta 27 euros más que hace un año, mientras el diésel vuelve a subir

Dos españoles compraron una vivienda sobre plano en Marruecos, pagaron a un banco español y el dinero desapareció: la Justicia no les da la razón

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”