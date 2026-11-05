Un total de 173 aspirantes a marinero de la Armada ingresan en la escuela Antonio de Escaño de Ferrol

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La escuela de especialidades Antonio de Escaño de Ferrol, la más grande de la Armada, recibió el pasado martes a las 173 personas (144 hombres y 29 mujeres) que aspiran a convertirse en marineros a través de este segundo y último ciclo de selección de 2026.

La jornada se abrió a los familiares, que pudieron asistir a la bienvenida en el aula magna del complejo militar, que incluyó además una visita guiada por las instalaciones, que están inmersas en un profundo proceso de transformación, con obras en diferentes inmuebles.

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El periodo de acogida durará dos semanas. Una vez concluido, los alumnos y alumnas comenzarán la fase de formación militar, que se prolongará hasta mediados de enero de 2027, en ese momento formalizarán el compromiso inicial y jurarán bandera.

Por último, los aspirantes pasarán a la fase de formación militar específica y de especialidad fundamental, que durará 24 semanas y que les permitirá obtener un título de Formación Profesional, equivalente al medio en el sistema educativo general.

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