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Un detenido y corte de tráfico en Madrid en un nuevo día de huelga de la educación pública

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Madrid, 5 nov (EFE).- Educadoras de infantil, docentes no universitarios y las universidades se han concentrado este jueves frente a la Consejería de Educación, donde han cortado el tráfico en la calle Alcalá, en la segunda jornada de huelga que afecta a todo el ciclo formativo de la Comunidad de Madrid que se ha saldado con un detenido por parte de la Policía.

Este jueves es el segundo y último día de huelga convocada por la Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, que agrupa a las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas; una jornada que ha arrancado con piquetes informativos y tendrá en la manifestación de esta tarde su broche final.

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Cientos de docentes de todos los ciclos formativos junto a estudiantes han colapsado la calle Alcalá, llegando casi hasta la Puerta del Sol, para volver a exigir mejoras en la educación pública y ante la afluencia de personas la Policía ha procedido a cortar el tráfico.

Durante la concentración, que ha trascurrido con normalidad, ha habido un detenido por parte de la Policía Municipal por "desobediencia y resistencia", aunque en declaraciones a los periodistas la portavoz de Menos Lectivas, Claudia Saralegui, ha denunciado la detención "violenta" de uno de los profesores concentrados "pacíficamente" -que ha sido trasladado a la comisaria de Leganitos- tras ser "provocado por un agente inflitrado entre el profesorado"

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Entre los manifestantes se ha formado un "cortejo fúnebre" por la educación pública que "ha muerto", han gritado decenas de manifestantes vestidos de negro y portando claveles de papel verde, color con el que se identifica la defensa de la educación.

Esta concentración ha sido el preludio de la manifestación que este jueves recorrerá el centro de Madrid, a partir de las cinco y media de la tarde, desde Atocha hasta la Puerta del Sol.

Eva Aladro, integrante de la plataforma Universidad Complutense por la Pública, ha asegurado a EFE que la segunda jornada de huelga universitaria ha sido "un éxito" con "casi la totalidad de las facultades cerradas", salvo "escasas excepciones", con un "seguimiento del 95 %" en universidades como la Complutense, la Politécnica y la Autónoma.

Las movilizaciones universitarias completan el círculo de las reivindicaciones por la educación pública en la Comunidad de Madrid que comenzó el pasado 7 de abril con el paro de las educadoras infantiles y continuó desde el 14 de octubre con la huelga indefinida que mantienen los docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. EFE

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