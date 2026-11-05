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Ted Karras: Nos inspira entrenarnos en las instalaciones del campeón del mundo

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Las Rozas (Madrid), 5 nov (EFE).- Ted Karras, 'center' de los Cincinnati Bengals, que se enfrentarán el próximo domingo a los Atlanta Falcons en el madrileño estadio Santiago Bernabéu en partido oficial de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, declaró este jueves, después del primer entrenamiento de su equipo en España, que les "inspira" ejercitarse "en las instalaciones" donde lo hace "el campeón del mundo" de fútbol.

"Estas instalaciones son impresionantes. Y es algo que nos inspira, entrenarnos en los campos en los que lo hace habitualmente la selección española de fútbol, la actual campeona del mundo. Gracias por tenernos aquí", manifestó Karras, nacido hace 33 años en Chicago (Illinois), de 1,93 metros de altura y 147 kilos de peso; que afronta su quinta temporada con los Bengals y que ganó dos anillos de campeón cuando militaba en los New England Patriots. Con los que ganó las Superbowls disputadas en febrero de 2017 y 2019.

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"Ya estuve en España hace diez años, es un país muy bonito; y lo que espero es que los aficionados lo den todo y sean muy ruidosos el domingo. Para nosotros será una gran oportunidad, porque nos podemos poner con un balance de seis victorias y dos derrotas (en lo que va de campeonato)", indicó el 'center' de los Bengals este jueves en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la localidad madrileña de Las Rozas, donde su equipo completó el primer entrenamiento con miras al 'Madrid Game' del domingo.

"Quiero felicitar a España por ganar el Mundial de fútbol y es inspirador entrenarse en sus instalaciones", recalcó el fornido jugador de los Bengals, que vienen de derrotar el pasado domingo en el Paycor Stadium de Cincinnati a los Tennesse Titans. por 43 a 36.

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"Los Falcons son un gran equipo y tienen muy buenos jugadores. Pero nosotros queremos ganar, porque queremos salir de Madrid con un balance de 6-2", apuntó Karras, que, al ser preguntado por Efe durante su comparecencia ante los medios de información, negó que en estos momentos estén pensando en la posibilidad de jugar, o incluso ganar, la Superbowl.

"Ahora mismo sólo pensamos en el partido contra los Falcons del domingo", afirmó Ted Karras este jueves después de entrenarse junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva de la RFEF en la localidad madrileña de Las Rozas. EFE

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