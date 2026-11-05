Sira Rego carga contra quienes acuerdan con "corruptos para golpear a gobiernos"

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Salamanca, 05 nov (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), ha cargado este jueves contra quienes acuerdan con "corruptos para golpear a gobiernos", tras conocer la supuesta oferta del PP al exasesor ministerial Koldo García a cambio de información para dañar al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque los populares han negado estas acusaciones.

Rego ha hecho esa afirmación tras ser preguntada por los últimos registros de la UCO en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos (en prisión), unos hechos ante los que ha pedido "tolerancia cero", en declaraciones a la prensa en Salamanca.

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"La justicia tiene que investigar y los corruptos tienen que pagar. (...) Cero tolerancia con la corrupción y con quienes están de alguna manera promoviendo o acordando con corruptos para golpear a gobiernos", ha afirmado Rego, tras participar en el Salamanca Forum.

La apertura de una nueva pieza separada del caso Koldo ha desembocado en el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la casa del exministro Ábalos y en el requerimiento a Adif Alta Velocidad para que dé información sobre presuntos contratos "amañados".EFE

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(foto) (vídeo)