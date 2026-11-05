Sánchez reafirma a Zelenski el apoyo a Ucrania ante la guerra y su adhesión a la UE

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este jueves al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el apoyo de España a la adhesión de su país a la UE y le ha trasladado que sigue "los acontecimientos y perspectiva" de posibles negociaciones de paz en los próximos días ante la guerra con Rusia.

En un comunicado, presidencia del Gobierno indica que Sánchez se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con Zelenski para abordar la situación de la guerra en Ucrania, un encuentro que se produce en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid.

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Sánchez ha reafirmado el apoyo de España frente a Rusia, "como ha venido haciendo bajo el paraguas de la Unión Europea desde el inicio de la guerra".

Ha condenado los recientes ataques de Rusia contra ciudades ucranianas y ha asegurado a Zelenski que está "siguiendo de cerca los acontecimientos y la perspectiva de posibles negociaciones de paz en los próximos días".

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Ambos han abordado el apoyo que brinda España para la reconstrucción de Ucrania con la movilización de 570 millones de euros en 2026, así como con otras contribuciones de apoyo para las infraestructuras y el pueblo ucraniano.

Presidencia del Gobierno señala que Zelenski, en los márgenes de la XXX Cumbre Iberoamericana, ha mantenido un encuentro, a iniciativa de Sánchez, con líderes latinoamericanos para "intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales".EFE

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