Sánchez ratifica su apoyo al "pueblo ucraniano" para "defender el derecho internacional" tras reunirse con Zelenski

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España "seguirá junto al pueblo ucraniano" porque "defender su libertad es defender el derecho internacional la soberanía de los pueblos y el proyecto europeo".

Así lo ha escrito tras su encuentro de este jueves en un mensaje publicado a través de 'X', recogido por Europa Press, tras su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

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El jefe del Ejecutivo también ha agradecido a Zelenski su visita y su "compromiso" con "la paz y la libertad de Ucrania" después de casi cinco años del ataque militar de Rusia que ha enfrentado a ambos países desde febrero de 2022.