Sánchez ratifica su apoyo al "pueblo ucraniano" para "defender el derecho internacional" tras reunirse con Zelenski

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España "seguirá junto al pueblo ucraniano" porque "defender su libertad es defender el derecho internacional la soberanía de los pueblos y el proyecto europeo".
Así lo ha escrito tras su encuentro de este jueves en un mensaje publicado a través de 'X', recogido por Europa Press, tras su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
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El jefe del Ejecutivo también ha agradecido a Zelenski su visita y su "compromiso" con "la paz y la libertad de Ucrania" después de casi cinco años del ataque militar de Rusia que ha enfrentado a ambos países desde febrero de 2022.
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