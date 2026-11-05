Sánchez pide en la Cumbre apoyar a Ucrania porque "su suerte" es también la de Europa

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Madrid, 5 nov (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en el plenario de la Cumbre Iberoamericana que hay que apoyar a Ucrania porque su suerte "está íntimamente ligada con la suerte de la UE", unas palabras que han dado paso a la intervención del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ayer llegó por sorpresa a Madrid.

Sánchez ha insistido en que esta "desgraciada historia" de la invasión de Ucrania, que comenzó hace más de cinco años, hay un agresor, que es Rusia, que no reconoce ni la identidad nacional ni el derecho a decidir libremente de Ucrania, y hay "un agredido", que es el pueblo ucraniano.

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Y ese es el motivo principal -ha subrayado Sánchez- "por el que el mundo debe apoyar a Ucrania", recordando a todos los presentes en el plenario que acaban de firmar una declaración en la que se reivindica "ese respeto a la legalidad internacional", la solución pacífica de los conflictos y el respeto a la Carta de Naciones Unidas.

No hacerlo -ha continuado- sería "abrir las puertas" a legitimar la ley del más fuerte "y porque pasado mañana podemos ser cualquiera de los que estamos en esta mesa" los que se puedan encontrar en esta situación.

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El presidente del Gobierno ha dado las gracias a Zelenski, en su quinta visita a España, por el esfuerzo que ha hecho al desplazarse y le ha asegurado que el pueblo español "tiene muy claro" que está del lado correcto de la historia y que es un apoyo "transversal" al margen de ideologías.

Pedro Sánchez recibirá a Zelenski esta tarde en el palacio de la Moncloa después de que el presidente ucraniano se reúna con Felipe VI en el palacio de la Zarzuela. EFE

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