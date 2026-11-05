Sánchez Flores, sobre Owono: Una sola víctima es suficiente, los accidentes son accidentes

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Vitoria, 5 nov (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, que entrenó en pretemporada a Jesús Owono, portero implicado en el choque con el futbolista fallecido Jesús De Miguel, remarcó que “una sola víctima es suficiente” y añadió que “los accidentes son accidentes”.

El técnico envió el pésame a la familia y amigos del futbolista del Tenerife, y dijo que la noticia “se ha notado estos días en el ánimo del grupo -Owono jugó en el Alavés- sin ninguna duda”.

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“Con Jesús Owono no he hablado, creo que es muy pronto y está en su momento de soledad y aceptando la realidad”, expresó Quique Sánchez Flores, convencido de que tuvieron lugar “una concatenación de hechos catastróficos”.

“Probablemente es algo de lo que (Owono) no se va a recuperar, pero seguramente tendrá que pensar que la vida continúa y tendrá que irse manifestando en el futuro de la mejor forma posible”, aconsejó al jugador al que entrenó el pasado verano, formado en el Alavés.

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“Nos hemos preparado con mucho dolor y con mucha tristeza por el impacto de la pérdida de Jesús De Miguel, pero obviamente nosotros hacemos lo que nos dicen y si hay que jugar jugaremos y si nos dicen que hay que parar, pararemos”, aceptó el entrenador alavesista, que mañana tiene partido de liga en Sevilla.

Sobre el partido ante el Sevilla, “va a ser otra vez una prueba muy importante”, avisó Sánchez Flores, que aseguró que solo la victoria les puede sacar de “una dinámica tristona, un poco apagada”.

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“Necesitamos ese resultado que nos vuelva a dar el punch suficiente para volver a creer en todas las cosas que creíamos”, manifestó el entrenador.

“Cuando hay confusión tienes que volver a lo más simple. Queremos recuperar las cosas más sencillas que en inicio nos hacían ser muy competitivos”, consideró Sánchez Flores, que vio muchas similitudes entre los dos equipos.

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"Somos dos equipos que arrancamos parecido. Ellos alargaron su racha positiva un poco más, pero somos dos equipos que, con intensidad, somos competitivos y con distracciones, somos bastante menos competitivos”, analizó.

Admitió que con la mala racha de resultados llevan “dos semanas muy fastidiados”.

“Me ha costado mucho sacar una sonrisa, la intento sacar porque creo mucho en el contagio, pero en estos momentos es verdad que estamos un poquito más alicaídos y fastidiados”, desveló.

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“El estado de ánimo sabemos que no nos alcanza para estar súper especiales en el campo, pero nosotros tenemos que ir más allá de donde nos llega ahora mismo el aliento”, confesó el entrenador.

El técnico albiazul admitió que la racha “es mala”. “Ni antes éramos tan buenísimos ni ahora somos tan malos”, matizó Sánchez Flores, que aclaró que son “un equipo humilde, que tiene sus límites, que tiene sus fortalezas, que en cuanto las baja tiene sus flaquezas”.

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Respecto al Sevilla destacó varios aspectos. “Su afición estuvo absolutamente encantadora con nosotros hace tres años -cuando entrenó allí-, sus medios de comunicación, una buena relación con su presidente, que es un tipo que se preocupa mucho por su equipo, y unos jugadores que todavía se mantienen en esa plantilla”. EFE

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