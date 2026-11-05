Sánchez dice a Milei que el insulto no forma parte de su manera de "entender la política"

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Madrid, 5 nov (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al presidente argentino, Javier Milei, que en el plenario de la Cumbre Iberoamericana ha equiparado al socialismo con el fascismo, que el insulto no forma parte de su manera "de actuar y entender la política".

"Ahí lo dejaría", ha dicho Sánchez en una rueda de prensa en la Galería de las Colecciones Reales, con la que culmina este jueves la trigésima Cumbre Iberoamericana, respecto a este último desencuentro con el presidente argentino, que llega dos semanas después de que Milei, en su anterior visita a Madrid, le llamara "impresentable dictador" y "delincuente".

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Sánchez ha agradecido a Milei su asistencia a la cumbre -no acudió ayer a la inauguración ni a la cena ofrecida por los reyes- al subrayar: "Agradezco a todos los líderes su asistencia, también a Milei, faltaría más" reconociendo el esfuerzo que ha hecho viniendo a España y participar en este foro.

Sobre el posicionamiento de Argentina, ha señalado que cree que los presidentes están para unir a los países, especialmente en espacios multilaterales como éste.

En todo caso, ha insistido en que el respeto a la verdad y el respeto en la forma de hacer política le parece "primordial" y no ha querido ya entrar "en mayores disquisiciones" sobre los choques que ha habido con el Ejecutivo argentino. EFE

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