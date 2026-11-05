Rufián reconoce que la situación de Puente era "insostenible", aunque hiciera "mucho más" que Mazón o Ayuso

02/10/2026 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, atiende a los medios a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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El portavoz de ERC en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona a las elecciones, Gabriel Rufián, ha reconocido que la situación de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes era "insostenible" tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), pese a que, a su juicio, hizo "mucho más" tras el accidente que otros como Carlos Mazón con la dana, Isabel Díaz Ayuso con las residencias en el Covid o Ana Botella con la tragedia del Madrid Arena.

En una entrevista con 'La Séptima', recogida por Europa Press, Rufián sigue pensando que Puente es "un buen político" pero que su situación era "insostenible", tras dos accidentes ferroviarios en menos de un año en los que han fallecido 115 personas.

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"Eso le tumba el cargo a cualquiera", ha comentado Rufián, quien ha saludado que, con todo, Puente ha dado la cara "desde el minuto uno", que es, a su juicio, "muchísimo más" de lo que han hecho otros representantes políticos de la derecha ante otros tipo de tragedias.

Preguntado sobre si sigue pensando que fue "un gran ministro", como le trasladó al propio Puente al término de su comparecencia en el Congreso, Rufián ha confesado que en esas palabras existe "un componente humano" porque nada más llegar a su cargo le ayudó con el problema de una desaparición de un hijo de una compañera de ERC. "Lo que no quita que sea un ministro con dos accidentes gravísimos encima de la mesa", ha apostillado.

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Dicho esto, el independentista catalán ha querido dejar claro que, tras el nuevo siniestro en Urda, lo que ha quedado en evidencia es que el sistema ferroviario, concretamente la alta velocidad, no es ni sostenible ni seguro, una situación que ha achacado al hecho de que se haya liberalizado el tren en España.