Rioja: “Tenemos que ganar para despedir un partido de esta magnitud en Mestalla”

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Paterna (Valencia), 5 nov (EFE).- El extremo del Valencia Luis Rioja aseguró este jueves que el equipo debe conseguir la victoria este sábado ante el Real Madrid en Mestalla, tanto por el apoyo constante de la afición como por la importancia de despedir con un triunfo un encuentro de esta magnitud en la última temporada del estadio valencianista.

"Tenemos que sacar los tres puntos por la afición y por despedir un partido de esta magnitud en Mestalla. Nos tenemos que hacer fuertes y la afición nos está ayudando mucho, pero no estamos consiguiendo devolver ese cariño y apoyo con victorias", afirmó el futbolista sevillano en una entrevista concedida a VCF Media.

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Rioja destacó que ganar en Mestalla debe ser siempre especial, especialmente ante un rival como el Real Madrid. "Va a ser un partido exigente y vamos con la mayor ilusión y con muchas ganas. Aquí nos tenemos que hacer fuertes", señaló.

El extremo también incidió en la importancia de mantener la portería a cero, una faceta en la que el Valencia ha mejorado desde la llegada de Javier Aguirre, con dos encuentros sin encajar goles.

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"Eso te asegura puntos y arriba las vamos a tener. En los cuatro partidos que llevamos con Aguirre hemos marcado cuatro goles. Defensivamente, cada vez nos sentimos más fuertes y vamos asimilando las ideas del entrenador. Tenemos que ir todos a una", explicó.

Rioja también repasó el proceso de recuperación de su lesión en la fascia plantar, que todavía le obliga a jugar con una bota adaptada, con un taco menos y otros dos lijados para reducir el impacto sobre la zona afectada.

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"Ha sido muy fastidiada. No por la lesión, sino por lo mental, porque no tiene plazos y depende del dolor y las molestias. Poco a poco hemos conseguido encaminar la recuperación y el tratamiento y, por ahora, no me está dando problemas", comentó.

El jugador reconoció que su regreso ha sido un proceso complicado, en el que ha tenido que recurrir a diferentes soluciones para poder competir.

"El no ir a un partido no te garantizaba ir al siguiente. He estado mucho tiempo sin plantar el pie, con una prótesis de goma para el impacto, que prácticamente no me dejaba meter la bota, e incluso he intentado infiltrarme. Son cosas que se hacen por la necesidad del equipo en ese momento", concluyó, antes de agradecer el trabajo de los profesionales del club durante su recuperación. EFE

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