Rioja: “Owono es muy buen chaval y está pasando por un momento muy, muy complicado”

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Paterna (Valencia), 5 nov (EFE).- El futbolista del Valencia Luis Rioja mostró sus condolencias por el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel y también mandó ánimos al portero del Andorra, Jesús Owono, con quien coincidió en el Alavés y sobre el que apuntó que “es muy buen chaval” y que “está pasando por un momento muy, muy complicado”

“Lo importante, ahora, es su familia, su entorno, el club y todo lo que rodea a esta tragedia y mandarle todo el ánimo y apoyo, que por supuesto, que todos los partidos serán en homenaje a él y su buen hacer como deportista. Sabemos que el fútbol está para disfrutar, pero tiene estos momentos trágicos que no queremos vivir nunca. El mejor tributo que se le puede hacer es dedicarle toda esta jornada”, expresó en una entrevista en VCF Media este jueves.

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Asimismo, Rioja quiso mandar mucha fuerza a Owono: “A nivel psicológico va a necesitar ayuda. Será el primero en estar arrepentido y dolido por esta tragedia. Mandarle apoyo y mucho ánimo. Lo más importante es el entorno, intentar ayudarlo psicológicamente, para él ha sido un choque muy fuerte porque nadie quiere vivir un momento tan trágico”.

“Nos ha dejado a todos muy impactados. Incluso cuando tienes una acción fortuita y tienes la mala suerte de lesionar a un compañero te sientes muy mal. Owono no me quiero ni imaginar cómo estará pasando este momento”, agregó. EFE

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