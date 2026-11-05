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Ricardo Ten: “Los Ángeles 2028 sería un buen cierre a mi carrera”

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Valencia, 5 nov (EFE).- El ciclista paralímpico Ricardo Ten, ganador de cuatro medallas, un oro scratch, dos platas en eliminación y en 200m y un bronce en 1 km en el último Mundial de ciclismo adaptado en pista en Apeldoorn, Países Bajos, apuntó este jueves que Los Ángeles 2028 sería un buen cierre a su carrera.

“Me voy planteando que el momento cada vez se acerca más, y Los Ángeles sería un buen cierre. Después de Los Ángeles voy a necesitar un tiempo para replanteármelo todo y no tener un calendario tan extenso. Un planteamiento sí que quiero hacer. Apostar solo por una disciplina, ruta o pista, o dejarlo ya, que ya hemos estirado bastante el chicle”, explicó el ciclista de 51 años.

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Ten fue reconocido este jueves en un acto del Proyecto FER en el Roig Arena tras su gran actuación en el Mundial, al que llegó casi dos meses después de pasar por el quirófano tras romperse la clavícula izquierda en un entrenamiento en la jornada de transición entre la crono individual y la prueba en línea del Mundial de ruta en Estados Unidos.

“Desde el mismo día de la caída fue una lástima porque toda la temporada la habíamos centrado en el Mundial de carretera, pero echamos cuentas y fue muy rápido. Nos marcamos el objetivo de poder llegar, siguiendo unas pautas y viendo si éramos capaces de tener un buen nivel. La intención era perder el menos estado de forma posible y al segundo día de haberme operado ya estaba en el rodillo. Poco a poco se fueron cumpliendo los plazos”, contó.

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Por ello, su gran actuación en el Mundial es todavía más especial para Ten, sobre todo el oro en el scratch, una modalidad que se ha incorporado al programa Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. “Saber que podemos estar ahí siendo competitivos es importante. Es el que más rápido he hecho”, afirmó.

“Estas competiciones nos hacen estar al máximo nivel, cada vez están más cerca esos Juegos Paralímpicos. De aquí a dos años podemos llegar a esa gran cita ilusionados”, agregó.

Ahora, Ten está a la espera de ver si se opera o no otra vez, ya que sufrió otra caída en el Mundial: “La placa se ha movido, igual toca volver a pasar por quirófano”.

Sin embargo, remarcó: “Cuando eres feliz con lo que haces, el esfuerzo te cuesta menos. Las lesiones, las caídas, te pueden jugar una mala pasada, pero la ilusión está ahí”.

Además, el valenciano también contó que en Mundial compitió su pareja y eso le dio más fuerzas para llegar a la cita: “He sacado fuerzas de flaqueza, me hacía mucha ilusión porque mi pareja también competía, disfruto más con sus éxitos que los míos y vivirlo de cerca con ella me llena muchísimo. Tenía claro que tenía que hacer todo lo posible para llegar a esa competición”. EFE

plm/cta/jpd

(foto)

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