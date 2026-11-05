Rahm, satisfecho en su regreso: "Me lo tomé con calma, golpe a golpe"

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Redacción Deportes, 5 nov (EFE).- El golfista español Jon Rahm se mostró satisfecho este jueves por su actuación en la primera ronda de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), penúltima prueba del DP World Tour, donde acabó empatado en segunda posición, y que supuso su regreso a la competición después de casi dos meses.

Rahm no jugaba desde el 18 de septiembre, cuando quedó último en el torneo de Wentworth (Inglaterra), también del circuito europeo, tras no pasar el corte.

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"Un muy buen resultado. Creo que lo más destacado de hoy fue mi juego con los hierros. Muy bien con ellos (...) Jugué muy bien hoy", valoró el golfista español en declaraciones a los medios al término de la primera ronda del torneo que se disputa en el campo de Yas Links Golf Club de Emiratos Árabes Unidos.

Rahm, en su primera competición después de desligarse de LIV, acabó con -7, empatado con otros dos jugadores y a tres del líder, el italiano Francesco Laporta.

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En la previa del torneo, el ex número uno del mundo explicó que no se había entrenado lo suficiente por el nacimiento de su cuarta hija a mediados de octubre, lo que le impidió participar en el Abierto de España en Madrid.

"A veces, cuando las expectativas son un poco más bajas de lo habitual, simplemente pensaba: si tengo un mal día, pues mal día. Pero me lo tomé con calma, golpe a golpe (...) En ocasiones, es una ventaja no saber dónde pueden estar los problemas. Simplemente, te centras en lo que ves. No complicar demasiado las cosas es lo que las hace un poco más fáciles", añadió Rahm sobre cómo afrontó su estrategia. EFE

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