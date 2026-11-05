Radu: "Tenemos que aprovechar más las ocasiones que tenemos"

Guardar

Vigo, 5 nov (EFE). El internacional rumano Ionut Radu, portero del Celta, lamentó las ocasiones falladas por su equipo ante la Unión Saint-Gilloise (1-2), que remontó en Balaídos el tempranero gol Pablo Durán con un doblete de Besfort Zeneli.

“Hemos tenido muchas oportunidades para ganar el partido y no las supimos aprovechar. Es algo que tenemos que mejorar porque aquí nadie te regala nada. Además, en su segundo gol tuvimos un poco mala de suerte”, comentó el guardameta celeste.

PUBLICIDAD

Pese a la derrota, Radu dijo que hicieron “un buen partido”, por eso incidió en la necesidad de mejorar el acierto de cara a la portería rival.

“Tenemos que aprovechar más las ocasiones que tenemos. A partir de ahora tenemos que ganar cada partido que tenemos por delante, no nos queda otra opción”, aseveró.

PUBLICIDAD

Finalmente, habló del penalti que detuvo a Zeneli con 1-2 en el marcador en el minuto 75: “Un momento así puede cambiar un partido, pero no fue así. Hemos hecho un buen partido, pero tenemos que dar más porque con esto no nos llega”. EFE

dmg/arh